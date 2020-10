Mai Phương Thúy vô tình làm tuột quai áo, phản ứng của Noo Phước Thịnh khiến người xem thích thú

Mới đây, đoạn clip ngắn chia sẻ lại cảnh nam ca sĩ Noo Phước Thịnh ân cần chăm chút cho 'bạn gái tin đồn' Mai Phương Thúy được đăng tải trên một diễn đàn mạng đã ngay lập tức gây sốt.

Được biết, đoạn clip được ghi lại cách đây 2 tháng trong bữa tiệc sinh nhật của nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Trong lúc mọi người tụ tập lại với nhau để chụp hình làm kỷ niệm, nàng hậu đã gọi Noo Phước Thịnh ngồi xuống bên cạnh mình.

Sau đó, trong lúc gọi mọi người vào chụp hình, Mai Phương Thúy đã vô tình làm rơi một bên dây áo xuống cánh tay do dây áo quá mỏng manh. Dù cô nàng đã nhanh chóng kéo lại nhưng Noo Phước Thịnh ngồi ngay cạnh cũng đã nhanh chóng phát hiện và chỉnh sửa cho cô, còn không quên cau mày nhăn nhó với đối phương.

Chính hành động vừa tự nhiên lại rất thân quen này khiến nhiều người xem thích thú, chứng tỏ mối quan hệ thân thiết của cặp đôi. Trước đó trong một lần cùng hội bạn thân livestream và chơi trò Ma sói, Mai Phương Thúy đã nhắc đến Noo Phước Thịnh và còn gọi nam ca sĩ là "Noo Phước Thịnh chồng mình" làm dân tình bất ngờ.

Ngày 29/9 vừa qua, trong bức ảnh gặp gỡ gia đình văn hoá 2020 để cùng nhau đón tết Trung Thu được Bà bầu Đông Nhi chia sẻ, Noo Phước Thịnh cũng vô tình chiếm spotlight bởi hành động dành cho Mai Phương Thúy.

Cụ thể, dù nghiêng đầu về phía Minh Hằng nhưng giọng ca Lặng Thầm vẫn vòng tay khoác vai ôm lấy nàng hậu vô cùng tự nhiên. Nhiều người xem còn tinh ý phát hiện, lần nào Gia đình văn hoá hội ngộ thì Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thuý cùng ngồi gần nhau. Thậm chí, cặp đôi còn thân thiết hết sức tự nhiên, Noo còn có lần tự tay chỉnh váy cho nàng hậu.



và Mai Phương Thúy đều là hai cái tên nổi tiếng trong showbiz Việt. Mai Phương Thúy là một trong những Hoa hậu Việt Nam thành công nhất dù đã đăng quang đã 14 năm trong khi Noo Phước Thịnh nổi tiếng với hàng loạt hit lớn như "Lặng thầm", "Nỗi nhớ đầy vơi", "Xa em". Do đó, nếu cặp đôi hẹn hò chắc chắn sẽ là một tin vui và vô cùng 'xứng đôi vừa lứa'.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ