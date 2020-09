Noo Phước Thịnh hóa "xã hội đen" Hongkong, khóa môi đầy ngọt ngào với Thu Anh trong teaser MV mới

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 26: Báo gấm trọng thương vì bị bầy linh cẩu đánh hội đồng

Nếu là đấu solo thì linh cẩu không phải là đối thủ của báo gấm. Thế nhưng đen đủi cho báo gấm là linh cẩu không phải là loài thích " chơi đẹp " và chúng thường " chơi hội đồng " khi gặp đối thủ mạnh hơn.