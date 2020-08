Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy: Mối nhân duyên gần 10 năm vẫn nặng tình sâu sắc

Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy đều là hai cái tên rất hot trong giới showbiz Việt. Mai Phương Thúy là một trong những Hoa hậu Việt Nam thành công nhất showbiz Việt khi đăng quang đã 14 năm nhưng tên tuổi vẫn không "giảm nhiệt". Mang tính cách hơi tưng tửng, vô tư nhưng Mai Phương Thúy lại là người đẹp không hề đơn giản trong kinh doanh khi khả năng "chơi" chứng khoán của cô thuộc dạng có tiếng trong giới đầu tư, là cổ đông của một loạt công ty, tập đoàn lớn. Nàng Hậu cũng sở hữu nhiều nhà hàng ở vị trí đắc địa.

Mai Phương Thúy thừa nhận nếu mình là người ngoài nhìn vào thì thấy cả hai rất đẹp đôi.

Chàng ca sĩ, diễn viên Noo Phước Thịnh nổi tiếng với hàng loạt hit lớn như "Lặng thầm", "Nỗi nhớ đầy vơi", "Xa em",... Bằng khả năng của mình, với chất giọng lạ có chút trầm ấm, cách trình diễn nhiều cảm xúc trong các bài hát trẻ trung, dễ nghe anh đã gây ngạc nhiên cho khán giả và chỉ trong vòng hơn 6 tháng kể từ khi bước chân vào làng âm nhạc, cái tên Noo Phước Thịnh đã dần khẳng định được dấu ấn trong lòng các khán giả trẻ. Không chỉ thành công trong sự nghiệp âm nhạc, Noo Phước Thịnh còn là ca sĩ Việt Nam đầu tiên đảm nhiệm vai trò Đại sứ Thiện chí Du lịch Nhật Bản.

Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy đều rất kín tiếng trong chuyện tình cảm nhưng cả hai đều không ngần ngại thể hiện tình cảm với nhau trước công chúng. Trừ mối tình với Noo Phước Thịnh thì tất cả mối quan hệ khác của Mai Phương Thúy đều chỉ là phán đoán, nghi vấn từ cộng đồng mạng.

Những hình ảnh đầu tiên của cặp đôi.

Những hình ảnh đầu tiên của cặp đôi vàng được công khai vào tháng 11 năm 2012 khi Mai Phương Thúy tới chúc mừng Noo Phước Thịnh ra mắt Album Em. Tại đây, cả hai đã công khai âu yếm tình cảm. Sau đó những hình ảnh chụp chung được Mai Phương Thúy đăng trực tiếp trên các mạng xã hội . Cô không ngần ngại gọi Noo Phước Thịnh là "anh yêu" và nhắn nhủ những lời tình cảm như "Tớ đang buồn gặp cậu mới thấy vui".

Mai Phương Thúy công khai gọi Noo Phước Thịnh là "anh yêu" rất ngọt ngào.

Status cực ngọt nàng hoa hậu dành cho chàng ca sĩ.

Sau những khoảnh khắc này, Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy thường xuyên công khai xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện lớn. Trong lễ trao giải HTV Awards năm 2013, nàng Hậu sánh đôi bên Noo Phước Thịnh lên thảm đỏ và còn có khoảnh khắc chụp ảnh chung với mẹ của chàng ca sĩ.

Khoảnh khắc đẹp khi Mai Phương Thúy chụp ảnh cùng Noo Phước Thịnh và mẹ anh.

Trong đám cưới của hoa hậu Tú Anh, nam ca sĩ và nàng hoa hậu có nhiều hành động hôn má, ôm chặt, nắm tay nhau không rời khiến tin đồn hẹn hò càng chắc chắn dù cả hai chưa từng chính thức thừa nhận. Khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi được chụp lại và chia sẻ khắp nơi. Tháng 10/2018, Noo Phước Thịnh bất ngờ công khai từng yêu Mai Phương Thúy đã khiến dư luận đặc biệt xôn xao. Tại thời điểm đó, Noo cho biết cả hai đã hết yêu nhưng vẫn là bạn thân của nhau. Trong một buổi phỏng vấn cho báo chí vào năm 2019, Noo Phước Thịnh thẳng thắn thừa nhận mình yêu mọi thứ về Mai Phương Thúy từ tính cách, con người, chiều cao,... và anh khẳng định mình vẫn theo dõi nàng Hoa hậu mỗi ngày và chưa bao giờ hết yêu cô. Tháng 10/2018, Noo Phước Thịnh bất ngờ công khai từng yêu Mai Phương Thúy đã khiến dư luận đặc biệt xôn xao. Tại thời điểm đó, Noo cho biết cả hai đã hết yêu nhưng vẫn là bạn thân của nhau. Trong một buổi phỏng vấn cho báo chí vào năm 2019, Noo Phước Thịnh thẳng thắn thừa nhận mình yêu mọi thứ về Mai Phương Thúy từ tính cách, con người, chiều cao,... và anh khẳng định mình vẫn theo dõi nàng Hoa hậu mỗi ngày và chưa bao giờ hết yêu cô.

Noo không ngần ngại bày tỏ sự yêu thương dành cho Mai Phương Thúy.

Về phía Mai Phương Thúy, cô từng trả lời trước truyền thông và người hâm mộ: "Nếu yêu Noo Phước Thịnh, tôi chỉ muốn cưới luôn và sinh con cho anh ấy. Đó chỉ là trí tưởng tượng thôi, còn thực tế, tôi nghĩ tôi và Noo Phước Thịnh sẽ là bạn tốt của nhau suốt đời".

Mới đây, khán giả lại đổ dồn sự chú ý khi cặp đôi bất ngờ hội ngộ trong một chuyến du lịch cùng Khả Ngân, Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Hoàng Thùy Linh... Rất nhiều khán giả liên tục thể hiện sự thích thú, hy vọng cả hai tiếp tục giữ mối quan hệ thân thiết trong tương lai.

Cả hai xuất hiện cạnh nhau rất tự nhiên trong sinh nhật Gil Lê.

Trong bức ảnh chụp chung cả hội, Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy xuất hiện cạnh nhau một cách rất gần gũi. Được biết, sau hơn 2 năm kết thúc mối quan hệ, đây là lần hiếm hoi cả hai đứng cạnh nhau thân thiết như vậy.

Đáng chú ý, không chỉ công khai đứng sát cạnh nhau trong bức ảnh chụp chung với hội bạn thân, Mai Phương Thúy và tình cũ còn có màn thể hiện tình cảm cực đáng yêu trên MXH. Cụ thể, nàng hậu đã đăng tải khoảnh khắc bên Noo kèm dòng status "hờn dỗi": "Anh ấy phàn nàn về đôi tất". Ngay sau đó, Noo Phước Thịnh đã đáp lại: "Em mãi là Hoa hậu của tôi".

Những lời ngọt ngào và khoảnh khắc tình cảm của Noo dành cho Mai Phương Thúy.

Đặc biệt, mới đây khoảnh khắc Noo Phước Thịnh tỉ mỉ gài áo cho Mai Phương Thúy khiến cư dân mạng không khỏi ghen tị. Theo đó, nàng hậu đã gặp vài khó khăn nhỏ với trang phục nhưng may mắn đã có nam ca sĩ không ngần ngại ra tay trợ giúp. Nhìn hành động nhẹ nhàng chuẩn "soái ca" của Noo Phước Thịnh dành cho Mai Phương Thuý khiến khán giả mong chờ về một cái kết tái hợp.

Noo Phước Thịnh còn khiến dân tình rần rần khi khoe khoảnh khắc diện đồ đôi và kề vai bá cổ cực ngọt với Mai Phương Thuý. Khoe ảnh tình bể bình chưa đủ, Noo Phước Thịnh còn bắt trend "tôi chiều em" để thả thính nàng hậu: "Tôi chiều em quá rồi em hư phải không. Mà thôi, em cứ hư đi vì tôi yêu gái hư".

Màn rắc thính chuẩn trend của cặp đôi khiến fan thích thú. Màn rắc thính chuẩn trend của cặp đôi khiến fan thích thú.

