Buổi phỏng vấn cuối cùng của NSƯT Hoàng Yến: “Của để dành là vai diễn tôi không bao giờ quên”

Sớm hôm nay, làng điện ảnh miền Bắc nói riêng và khán giả cả nước nói chung bàng hoàng trước tin NSƯT Hoàng Yến qua đời ở tuổi 88 do Sức Khỏe giảm sút. Sự ra đi của bà để lại nhiều thương tiếc cho người thân, đồng nghiệp và khán giả cả nước.

Do sức khỏe yếu nên kể từ sau khi về hưu ở tuổi 59, NSƯT Hoàng Yến không nhận các vai diễn nữa. Bà chuyển từ một diễn viên sang khán giả. Hàng ngày ở nhà ngoài giúp con cái chăm sóc các cháu, bà đọc sách, đi bộ, gặp gỡ đồng nghiệp cũ.

Của để dành là bộ phim ấn tượng nhất của NSƯT Hoàng Yến

Thế nhưng, dù NSƯT Hoàng Yến không còn nữa nhưng tên tuổi và vai diễn của bà vẫn còn để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Mỗi khi nhắc đến NSƯT Hoàng Yến là người ta nhớ ngay đến vai diễn bà Vy quá xuất sắc trong bộ phim “Của để dành”.

“Của để dành” là bộ phim truyền hình dài tập được phát sóng vào năm 1998. Bộ phim ca ngợi tình mẫu thử sâu sắc và gây được nhiều tiếng vang lớn. Bộ phim này cũng chính là tiền đề tạo nên tên tuổi của đạo diễn Đỗ Thanh Hải.

Trong phim “Của để dành”, NSƯT Hoàng Yến vào vai bà Vy – bà mẹ của 3 đứa con gồm Thanh (cố NSND Anh Tú), Tiến (Hồng Tuấn) và Thư (Thu Hường). Bà Vy vô cùng yêu con nhưng trong người lại có bệnh tật, các con quá bận bịu, cuối cùng họ quyết định thuê người giúp việc về đỡ đần mẹ. Song tất cả đều không ở lại được lâu.

Một cảnh trong phim Của để dành

Quá thất vọng về các con nên bà Vy đã bỏ đi. Khi ấy, cả 3 người con mới nhận ra mẹ quan trọng như thế nào và cuống cuồng đi tìm. Cuối cùng, khi cảm thấy đã dạy cho các con một bài học sâu sắc, bà Vy quyết định quay về nhà.

Nói về vai diễn bà Vy trong “Của để dành”, NSƯT Hoàng Yến từng chia sẻ với Báo Tiền Phong như sau: “Có lẽ đó là vai diễn tôi không bao giờ quên trong cuộc đời này. Những phân cảnh tôi ngã, tôi khóc đều đến từ cảm xúc chân thật nhất. Khi quay phim có nhiều kỉ niệm đẹp lắm nhưng tôi chỉ biết gọi tên nó là đẹp chứ không còn nhớ được nhiều nữa đâu, tôi già rồi mà.

“Nhưng tôi vẫn nhớ sau khi phim phát sóng, đi ra đường có khán giả chạy đến bảo “Cho con ôm bà một cái, bà diễn thật như chính cuộc sống của mình làm con thuơng quá”. Mà đâu phải một người, một lần mà có nhiều người cũng từng chạy đến bên tôi bảo vậy.Đến tận bây giờ, lâu lâu đi đâu, nhiều người nhận ra, vẫn gọi tôi với cái tên cũ là “bà Vy bà Vy” rồi đứng nói chuyện chào hỏi rất vui vẻ. Người nghệ sĩ như tôi chỉ cần có vậy là đủ", NSƯT Hoàng Yến nói thêm.

Được biết, NSƯT Hoàng Yến xuất thân từ sân khấu kịch nhưng được biết đến nhiều nhất qua vai diễn trong phim “Của để dành”. Sau thành công của bộ phim này, bà không tham gia nhiều phim truyền hình nữ vì sức khỏe không cho phép.

Your browser does not support HTML5 video.

Phân đoạn đáng nhớ nhất của NSƯT Hoàng Yến trong "Của để dành"