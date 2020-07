Xem lại phân cảnh đáng nhớ nhất của NSƯT Hoàng Yến trong bộ phim “Của để dành”

Do sức khỏe suy yếu, NSƯT Hoàng Yến đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào ngày 4/7. NSƯT Hoàng Yến là diễn viên cạo cội của làng điện ảnh miền Bắc với vai diễn ấn tượng bà Vi trong “Của để dành”.

Theo nguồn tin từ VOV, NSƯT Hoàng Yến đã qua đời tại nhà riêng vào chiều ngày 4/7, sau nhiều ngày Sức Khỏe giảm sút nghiêm trọng. NSƯT Hoàng Yến hưởng thọ 88 tuổi. Sự ra đi của bà để lại nhiều thương tiếc cho người thân và khán giả.

Trên trang facebook cá nhân, người cháu của NSƯT Hoàng Yến chia sẻ về sự ra đi đột ngột của cố nghệ sĩ: “Cả nhà vô cùng buồn bã, bàng hoàng và thương xót khi bà qua đời đột ngột”. Được biết, tang lễ của NSƯT Hoàng Yến được diễn ra vào thứ 5 (ngày 9/7), địa điểm sẽ được gia đình thông báo sau.

Phân đoạn đáng nhớ nhất của NSƯT Hoàng Yến trong "Của để dành"

NSƯT Hoàng Yến sinh năm 1932 tại Hà Nội. Bà là một trong những diễn viên cạo cội của làng điện ảnh miền Bắc. Bà từng tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Thế nhưng, ấn tượng mạnh nhất bà để lại cho khán giả là vai diễn bà Vi trong bộ phim “Của để dành”.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp diễn xuất, cố nghệ sĩ Hoàng Yến còn có cuộc sống viên mãn. Sau khi về hưu, bà sống hạnh phúc bên con cháu. Bà cũng hạn chế tham gia phim ảnh do muốn có thời gian bên con cháu và lý do sức khỏe. Những năm gần đây, bà yếu đi nhiều do tuổi già. Thời gian rảnh rỗi nghệ sĩ Hoàng Yến thường đi bộ, tập thể dục , đọc sách.

Trong một cuộc trò chuyện vào năm ngoái về vai diễn bà Vi trong “Của để dành”, với báo Tiền Phong, NSƯT Hoàng Yến từng nói: “Có lẽ đó là vai diễn không bao giờ quên trong cuộc đời này. Những phân cảnh tôi ngã, tôi khóc đều đến từ cảm xúc chân thật nhất. Khi quay phim có nhiều kỷ niệm đẹp lắm nhưng tôi chỉ biết gọi tên nó là đẹp chứ không nhớ được nhiều nữa, tôi già rồi mà”.

NSƯT Hoàng Yến hưởng thọ 88 tuổi

Cũng chia sẻ trên báo Tiền Phong, NSƯT Hoàng Yến đã nói về ước nguyện với nghề diễn của mình: “Trước đây khi mới nghỉ hưu tôi vẫn đi làm vì nhớ nghề và cả anh chị em đồng nghiệp. Bây giờ tuổi cao, con cái không cho đi nữa mà tôi cũng chẳng còn sức tham gia phim rồi. Thỉnh thoảng tôi cũng gặp vài đồng nghiệp cũ, trò chuyện với họ tôi vui lắm.

Đã lâu lắm rồi tôi không gặp lại anh đạo diễn Đỗ Thanh Hải, chắc bây giờ anh ấy bận lắm, bé Luyến (Hương Mai) giờ không biết thế nào. Còn Anh Tú (NSND Anh Tú) tôi có nghe kể là cậu ấy mới mất năm ngoái, tội quá, cậu ấy sống tình cảm lắm, bây giờ nhắc lại kỉ niệm với Anh Tú tôi không thể nhớ rõ nữa nhưng với tôi đó là một diễn viên tài năng. Nếu mà mọi người trong đoàn còn nhớ đến tôi, nếu không quá bận thì lâu lâu có thể đến thăm tôi, tôi mong lắm”... Chắc có lẽ đó cũng chính là ước nguyện cuối đời của NSƯT Hoàng Yến…

Sự ra đi của NSƯT Hoàng Yến để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả. Một người hâm mộ phim “Của để dành” bình luận: “Lâu lắm rồi không thấy nghệ sĩ Hoàng Yến xuất hiện trên truyền hình. Vẫn như như in gương mặt khắc khổ, mệt mỏi của bà khi hóa thân vào vai người mẹ bị liệt trong phim Của để dành. Dành sự thương tiếc và gửi lời chia sẻ tới gia đình cố nghệ sĩ”.

