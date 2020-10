NTK Đỗ Mạnh Cường sắm bộ túi Chanel mini cho tiểu công chúa Mymy, chiều con gái không kém Cường Đôla

Mới đây, NTK nổi tiếng Đỗ Mạnh Cường đã khiến cộng đồng mạng xôn xao vì mức độ chịu chi. Cụ thể Đỗ Mạnh Cường đã đăng clip dắt tiểu công chúa Mymy đi mua túi hiệu cao cấp có giá 650 triệu đồng. Đáng chú ý con gái nuôi Mymy - cô bé sinh tháng 4/2019 - của NTK mới chỉ hơn 1 tuổi.

NTK Đỗ Mạnh Cường cùng con gái

Nhà thiết kế nổi tiếng cho biết đây đều là những món đồ hiệu phiên bản giới hạn, phải đặt hàng từ rất lâu. Với hai phối màu hồng và đen thì tiểu công chúa Mymy may mắn được sở hữu set màu hồng tông xuyệt tông với bộ váy đang mặc. NTK đình đám cũng không quên nêu quan điểm về cách yêu thương con cái. “Mỗi người có 1 cách yêu con khác nhau, chúng ta đừng bao giờ lấy quy chuẩn của mình và áp đặt cho người khác và bảo rằng vậy mới đúng” , Đỗ Mạnh Cường chia sẻ.

Dù khán giả đều biết Đỗ Mạnh Cường là một trong những ông bố showbiz chịu chi nhất nhì khi chiều con trai, con gái nuôi như công chúa hoàng tử nhưng số tiền gần nửa tỉ cho một set túi vẫn là một con số quá khủng. Nhà thiết kế cho biết anh mua đồ hiệu cho con không phải vì giá trị của những món đồ đó mà vì cảm thấy chúng đẹp, phù hợp thẩm mỹ. Đỗ Mạnh Cường từ lâu đã có mơ ước được sắm sửa đồ thời trang cho con, giờ lại có tới 3 cô con gái nuôi nên anh không ngại cho các con diện những món đồ thật đẹp.

Mymy hào hứng bên món đồ mới

Trước NTK Đỗ Mạnh Cường, Cường Đô La là ông bố showbiz đầu tiên mê mẩn set túi này và hận không thể sắm ngay cho cô con gái mới xinh. Chồng của Đàm Thu Trang đã đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân và bày tỏ niềm mong ngóng con gái mau lớn nhanh để có thể cùng bố đi mua sắm.

Được biết b ộ 4 túi mini của thương hiệu thời trang cao cấp Chanel đã là chủ đề bàn tán lớn của tín đồ yêu thời trang ngay từ khi mới ra mắt. Chiếc hộp quyền lực này chứa đựng 4 chiếc túi mang tính biểu tượng nhất của thương hiệu Chanel bao gồm: Boy Bag, Classic Bag, Gabrielle Bag và Reissue 2.55 Bag.

Đại gia Cường đô la cũng từng mê mẩn thiết kế này

Và đặc biệt 4 thiết kế này của Chanel sẽ không bao giờ có thể lỗi mốt bởi chúng là những viên đá quý và biểu tượng của nhà mốt nước Pháp. Mặc dù giá rất cao lên tới $ 27000 USD/hộp (Khoảng 650 triệu VNĐ), nhưng nó sẽ không phải là rào cản đối với hầu hết các tín đồ thời trang mê mẩn trên thế giới.

Với mức giá hơn nửa tỷ Việt Nam đồng, chiếc hộp đựng 4 túi mini có chi tiết nạm kim cương. Chiếc hộp này quả thực là có một không hai và được lấy cảm hứng từ các yếu tố mang tính biểu tượng của Chanel, bao gồm cả biểu tượng CC. Chỉ riêng hộp đã đáng giá hơn giá bán lẻ.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Ngó nghiêng set 4 túi Chanel mini hơn nửa tỉ khiến Cường Đô La mê mẩn muốn sắm ngay cho con gái cưng

Theo Thanh Thùy/SKCĐ