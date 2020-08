Nữ 9x với thủ đoạn tinh vi thuê chung cư cao cấp rồi làm giả sổ hồng để giao bán, thu lời cả tỷ đồng

Đối tượng bị bắt là Lê Mai Hương (SN 1992, ở Nguyễn Ngọc Vũ, tổ 7, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội ). Đối tượng cấu kết với một số đối tượng thực hiện hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà giả để dụ dỗ bị hại chuyển đổi tiền đặt cọc mua nhà, lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của họ.

Chân dung đối tượng Lê Mai Hương.

Sự việc bắt đầu từ ngày 18/8, chị Lưu Huyền Vy (ở Hà Nội) đã mang đơn khiếu kiện đến cơ quan điều tra, trong đơn còn có sổ hồng căn hộ chung cư số 3505, diện tích 83m2 thuộc Dự án tổ hợp căn hộ, thương mại văn phòng tại ô đất ký hiệu E1.3-Vinhome SkyLake thuộc khu đô thị mới Cầu Giấy, P. Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, mang tên ông Nguyễn Văn Bình (SN 1986) và bà Lê Mai Hương (SN 1992, cùng thường trú tại P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội).

Sau khi tiến hành kiểm tra, đối chiếu Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội thấy sổ hồng số CV289765 được cấp cho ông Dương Văn Hanh (SN 1985) và bà Lê Thị Thu Hiền (SN 1988, ở P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội); căn hộ chung cư số 3505 có diện tích 71,2m được cấp cho bà Đào Thị Thanh (SN 1988, ở xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Văn phòng đăng ký đất đai TP Hà Nội thấy sổ hồng do bà Lưu Huyền Vy cung cấp có dấu hiệu là sổ giả. Từ những thông tin trên, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội vào cuộc điều tra.

Sổ hồng giả được thu giữ tại cơ quan công an.

Tại cơ quan Công an, chị Lưu Hiền Vy, cho biết chị có mối quan hệ xã hội Vy từ khoảng năm 2015 nhờ mua bán hàng online với Hương. Trong quá trình làm ăn, Hương đã nhiều lần vay Vy số tiền 1 tỷ đồng để làm ăn, mối quan hệ dần thân thiết hơn. Tới đầu năm 2020, Hương có mời Vy đến căn hộ chung cư 3505 ăn uống và giới thiệu đó là căn hộ của vợ chồng Hương. Để lấy lòng tin của chị Vy, đối tượng còn cho chị xem sổ hồng đứng tên vợ chồng Hương.

Thời gian sau, chị Vy đòi Hương số tiền đã vay nhưng Hương không trả và xin gia hạn. Qua thời gian thấy Hương vẫn thể chi trả tiền nợ, chị Vy ráo riết đòi thì Hương nói hiện không thể trả và chỉ có thể bán lại căn hộ trên cho Vy với giá 4,2 tỷ đồng. Ngày 11/6, vợ chồng Hương-Bình viết giấy nhận tiền đặt cọc mua bán nhà đất... Đồng thời, Hương đưa cho Vy sổ hồng căn hộ chung cư. Sau đó chị Vy trực tiếp đến căn hộ trên để kiểm tra thì mới biết là sổ hồng giả và đây là nhà đi thuê.

Hương thừa nhận hành vi tại cơ quan công an.

Theo thông tin, Hương đã ký hợp đồng thuê chung cư số 3505 của bà Đào Thị Thanh để ở từ tháng 2/2020, thời hạn hợp đồng đến tháng 5/2021, với số tiền 330 triệu đồng. Sau đó, đối tượng không thể trả nợ đã nảy sinh mưu đồ lừa đảo.

Để thực hiện vụ án trót lọt, đối tượng lên mạng đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV289765 tại căn hộ chung cư số 3505 mang tên của Hương và Nguyễn Văn Bình, với số tiền 700.000 đồng.

