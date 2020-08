Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 621: Vào chăm cháu tại bệnh viện và không nhớ đã tiếp xúc với ai

Từ ngày 18/7 đến ngày 23/7, bệnh nhân chăm cháu tại Khoa Nội - Thần Kinh của



Bệnh nhân thứ 621 là nữ, sinh năm 1960 ngụ ở xã Bình Dương , huyện Bình Sơn.Từ ngày 18/7 đến ngày 23/7, bệnh nhân chăm cháu tại Khoa Nội - Thần Kinh của Bệnh viện Đà Nẵng.Lúc 10 giờ ngày 23/7, bệnh nhân được xe thồ chở đến bãi đậu xe và di chuyển bằng xe Văn Hường về lại Quảng Ngãi, trên xe có 7-8 người và được nhà xe đưa thẳng về nhà.Từ ngày 23/7-29/7, bệnh nhân cho biết mình ở nhà và tiếp xúc với 4 người trong gia đình bao gồm: chồng, con gái, con rể và cháu 16 tháng tuổi. Trong thời gian đó, bệnh nhân thường đi chợ Bình Dương từ 9-10 giờ sáng vào các ngày 24, 25/7 và mua thức ăn, đã tiếp xúc với nhiều người khác nhưng bệnh nhân này cũng cho biết chị không rõ đã tiếp xúc với những ai.

Bệnh nhân thứ 621 hiện đang được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn

(ảnh Thanh Phương)





Tối 31/7 đến ngày 1/8, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho và có sử dụng thuốc hạ sốt tại nhà. Bệnh nhân đã hết sốt, nhưng vẫn còn ho. Sau đó người này đã được Trưởng trạm Y tế hướng dẫn đến TTYT Bình Sơn khám và điều trị.



Chiều ngày 1/8, bệnh nhân đi khám và được khai báo thông tin y tế, xác định đã đến vùng có trường hợp mắc



Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm vào chiều cùng ngày. Đến ngày 2/8, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus COVID-19. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn và đang có các triệu chứng sốt nhẹ, người mệt mỏi, ho ít, rát họng. Ngày 29/7, Bệnh nhân đến Trạm Y tế Bình Dương để được khai báo và được hướng dẫn tự cách ly tại nhà.Tối 31/7 đến ngày 1/8, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho và có sử dụng thuốc hạ sốt tại nhà. Bệnh nhân đã hết sốt, nhưng vẫn còn ho. Sau đó người này đã được Trưởng trạm Y tế hướng dẫn đến TTYT Bình Sơn khám và điều trị.Chiều ngày 1/8, bệnh nhân đi khám và được khai báo thông tin y tế, xác định đã đến vùng có trường hợp mắc COVID-19 với các triệu chứng: ho có đờm, khan tiếng. Sau khi bị nghi nhiễm SAR-CoV-2, bệnh nhân đã được chuyển vào khu cách ly y tế của Trung tâm.Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm vào chiều cùng ngày. Đến ngày 2/8, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus COVID-19. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn và đang có các triệu chứng sốt nhẹ, người mệt mỏi, ho ít, rát họng.

Ngành Y tế thông báo những ai đã từng tiếp xúc với bệnh nhân 621 trong khoảng thời gian trên cần nhanh chóng đến các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn khai báo y tế; hoặc gọi điện đến các đường dây nóng: 0914021022 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi ) để được tư vấn hướng dẫn kịp thời, nhằm phòng chống sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng.

Hành trình di chuyển của ca nhiễm COVID-19 thứ 17 ở Việt Nam

Theo Phương Hoa/SKCĐ