Kinh hoàng nữ bệnh nhân 20 tuổi bị bác sĩ và nhân viên y tế hiếp dâm tập thể rồi sát hại dã man

Được biết, nạn nhân của vụ tấn công tình dục là một cô gái 20 tuổi đến từ bang Uttar Pradesh. Trước đó, cô nàng nhập viện Manjhanpur trong tình trạng sốt cao và đau dạ dày. Tuy nhiên, nỗi đau bệnh tật mà nạn nhân phải hứng chịu chưa là gì so với nỗi ám ảnh kinh hoàng sau đó.

Theo Deccanherald, cô gái trẻ đã bị bác sĩ và nhân viên y tế trong Bệnh viện hiếp dâm tập thể trước khi bị sát hại để 'bịt đầu mối'. Điều đáng nói, trước khi qua đời, nữ bệnh nhân từng nói với bố mẹ chuyện bản thân bị tấn công tình dục ở bệnh viện.

Sau đó, người cha đã tìm gặp ban giám đốc bệnh viện nhưng người này thông báo 'con gái ông bị tâm thần'. Không lâu sau đó, nữ bệnh nhân 20 tuổi đã mãi mãi ra đi. Quá bức xúc và phẫn nộ, cha bệnh nhân đã gửi đơn khiếu nại lên cảnh sát để yêu cầu điều tra, làm rõ vụ việc.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát Ấn Độ đã vào cuộc điều tra về cáo buộc hiếp dâm tập thể và giết người. Tuy nhiên, các bác sĩ và nhân viên y tế có liên quan đến vụ việc đều đã bỏ trốn. Một quan chức cấp cao ở địa phương khẳng định, sẽ hành động nghiêm khắc với những người bị cáo buộc. Bên cạnh đó, bệnh viện nơi xảy ra vụ việc cũng sẽ bị tước bỏ giấy phép hoạt động.

Tuy nhiên, người quản lý bệnh viện Sanjiv Kumar đã bác bỏ cáo buộc nói trên, cho rằng đây thực chất chỉ là một âm mưu nhằm bôi đen hình ảnh cũng như uy tín của bệnh viện. Thế nhưng, vụ việc này đã khiến nhiều người phẫn nộ, kéo nhau xuống đường biểu tình để đòi lại công bằng cho nạn nhân.



Điều đáng nói, việc bệnh nhân bị cưỡng hiếp trong bệnh viện không phải là hiếm ở Ấn Độ. Mới một tuần trước đó, một bệnh nhân 21 tuổi khi đang điều trị lao cũng bị cưỡng hiếp ngay trong phòng chăm sóc đặc biệt. Bên cạnh đó mới tháng trước, cô gái 17 tuổi sau khi bỏ nhà đi vì cãi nhau với cha mẹ đã bị bắt cóc, cưỡng hiếp tập thể trong 22 ngày dẫn đến tử vong.

