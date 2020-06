Nữ bí thư có tâm nhất “Vịnh Bắc Bộ”, đứng trước lớp khóc như mưa thuyết phục các bạn đi chụp kỷ yếu

Thời khắc tốt nghiệp đang đến gần, ngoài việc tập trung trí lực cao nhất để ôn thi, các bạn học sinh cũng quan tâm đến việc lưu lại những khoảnh khắc thời học trò mến yêu. Chụp kỷ yếu là một trong những sự kiện được học sinh quan tâm nhất trong những ngày cuối cùng còn ngồi trên ghế nhà trường, trên giảng đường đại học.

Thế nhưng ở hậu trường những bộ ảnh kỷ yếu “để đời” luôn là những trận “drama” kịch tính liên quan đến địa điểm chụp, trang chụp chụp, mức tiền góp để chụp kỷ yếu…

Đúng thật là, 9 người 10 ý, có người ủng hộ thì cũng sẽ có người phản đối, có người đưa ra ý kiến này thì chắc chắn có người đưa ra ý kiến khác. Lớp nào may mắn có cán bộ biết đứng ra dàn xếp thì có 1 bộ ảnh tạm gọi là ưng ý, còn không thì kẻ khóc – người cười, chia nhóm, kéo bè…





Và gần đây nhất trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi cảnh một nữ sinh đứng trước lớp khóc nức nở nói về chuyện chụp kỷ yếu. Theo một số thông tin trên mạng xã hội , nữ sinh này là bí thư lớp 12 ở trường THPT Triệu Thái (Vĩnh Phúc). Nữ bí thư đã đứng trước lớp thuyết phục các thành viên trong lớp đồng ý tham gia chụp ảnh kỷ yếu. Nhưng đáng chú ý, nữ sinh không thuyết phục bằng những lời mật ngọt hay lời nói bình thường mà trong lúc không kiềm chế được cảm xúc, bạn nữ đã khóc nức nở.

Đoạn clip ghi cảnh nữ bí thư khóc như mưa thuyết phục các bạn đi chụp ảnh kỷ yếu

Nữ bí thư bày tỏ quan điểm của mình trước các bạn trong lớp như sau: “Sau này các cậu có 500 nghìn, 10 triệu, 9 triệu nhưng có được khoảng thời gian như này hay không? Chỉ chụp với nhau một kiểu ảnh, ai mà chẳng thương bố mẹ, nhưng mà chúng mình cũng xin bố mẹ để được học Đại học, để có 4 năm thanh xuân, bây giờ chỉ có 360 nghìn thôi, cả lớp muốn chụp với nhau kiểu ảnh, không ai muốn phải gào lên, năn nỉ các cậu để các cậu đi cả. Đi hay không là ở trong tim các cậu, các cậu có tình cảm với lớp hay không!".

Đoạn clip nữ bí thư khóc thuyết phục các bạn đi chụp ảnh kỷ yếu được một bạn học ghi lại và tung lên mạng xã hội. Mới chia sẻ được ít phút, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng . Nhiều người bày tỏ quan điểm đồng tình rằng mỗi bạn học sinh nên hy sinh một chút vì lợi ích chung của cả lớp. Chụp ảnh kỷ yếu là một cách ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong đời học sinh.

Đồng tình với nữ bí thư, tài khoản D.A. bình luận: “10 năm trước lớp mình chụp kỷ yếu, mình bỏ đi chơi. Bây giời nghĩ lại thấy hối hận, nhìn tấm ảnh đông đủ các thành viên để nhớ nhau mà khó”.

Tuy nhiên, một số người khác lại cho rằng, việc chụp ảnh kỷ yếu không quan trọng, quan trọng là có tình cảm với nhau, sau này ra trường có đi họp lớp được đầy đủ không?.

