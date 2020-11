Vụ nữ chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh bạo hành nhân viên: Do phát hiện ăn vụng, lấy trộm tiền nên đánh?

Tin tức mới nhất ngày 23/11, trả lời phóng viên Dân Trí , lãnh đạo Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết, đơn vị đã mời chủ quán là Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1986, quê Quãng Ngãi) cùng chồng là Nguyễn Thanh Vũ cùng 2 nhân viên quán đến trụ sở làm việc.

Sau đó, nữ chủ quán bánh xèo Miền Trung đã bị tạm giữ hình sự đề tiếp tục điều tra, làm rõ việc bạo hành 2 nam nhân viên dã man bằng những dụng cụ như bàn chải đinh, chày giã tiêu.



Your browser does not support HTML5 video.

Video: Dân Việt

Như báo chí đã phản ánh trước đó, có 2 thanh, thiếu niên làm giúp việc trong quán bánh xèo Miền Trung (xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Bắc Ninh ) thường xuyên xuất hiện những vết thâm tím, vết chém trên tay, chân và người, trên lưng cũng có nhiều vết thương.

Nữ chủ quán bánh xèo

Những nhân viên này thường xuyên bị đánh đập, không được nhận lương hàng tháng cũng không được dùng điện thoại để liên lạc với gia đình hay cầu cứu bất kỳ ai. Những vết thương cả cũ và mới chồng chất lên nhau, có nhân viên còn bị đánh gãy cả răng cửa.

Hai nam nhân viên còn thường xuyên bị bỏ đói, phải ăn thức ăn thừa của khách: " Có khi đói quá, em ăn vụng một miếng, là bà chủ đánh em luôn".



Danh tính 2 nam nhân viên bị bạo hành là Trương Quang Duy (SN 2005) và Võ Văn Đức (SN 1999, đều quê ở Quảng Ngãi). Bà chủ quán chính là người trực tiếp bạo hành 2 em, khi thì dùng tay, khi thì dùng chày giã tiêu, bàn chải đinh hành hạ như thời trung cổ, nhiều món đòn dã man đến nỗi các em cũng không tưởng tược được.

Không chỉ bị bạo hành, các em còn bị bóc lột sức lao động, làm từ 6h ngày hôm trước đến tận 3h hôm sau.

Nam nhân viên bị bạo hành

Lời khai ban đầu của nữ chủ quán bánh xèo cho biết, một trong những lý do bạo hành 2 nhân viên là do những người này ăn vụng, lấy trộm tiền, theo Báo Người Lao Động

Liên quan đến vụ việc, công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, dù đối tượng Tuyết đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nhưng lực lượng chức năng vẫn phải tiến hành tạm giữ để điều tra do hành vi có nhiều tình tiết nghiêm trọng.



Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo TN/SKCĐ