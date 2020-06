Cô gái nhảy sông tử tử mấy ngày trước ở TP.HCM là một nữ diễn viên, ca sĩ trẻ

Nữ diễn viên, ca sĩ trẻ Lynh Ly.

Được biết, Lynh Ly tên thật là Phạm Gia Linh. Cô sinh năm 1996, có quê gốc ở Hải Phòng nhưng hiện đang làm việc tại TP.HCM. Trước đó, cô từng đảm nhận vai diễn người vợ đầu tiên của ông trùm Bảy Kiệt trong bộ phim truyền hình "Người tình bố già". Cô cũng góp mặt trong bộ phim "Một lần lầm lỡ".

Bên cạnh đó, Lynh Ly còn có một kênh Youtube riêng, chuyên cover lại các ca khúc nhạc viện để khán giả thưởng thức.

Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, thời gian gần đây Lynh Ly thường xuyên đăng tải lên trang cá nhân những dòng trạng thái tuyệt vọng, buồn bã. Một ngày trước khi tự tử, cô còn đổi hết avatar và cover Facebook thành màu đen.

Một ngày trước khi tự tử, cô còn đổi hết avatar và cover Facebook thành màu đen.



Chị C.T. - một người chị thân thiết của nạn nhân chia sẻ: “Nhìn ảnh, đọc lại những dòng trạng thái buồn bã của em ấy, tôi không cầm được nước mắt. Tối nào, hai chị em cũng trò chuyện đến tận 2-3h sáng. Những lúc em nghĩ quẩn, nhắc đến cái chết, tôi đều động viên”.



Hiện tại, trang cá nhân của nữ diễn viên, ca sĩ trẻ đã được chuyển về trạng thái tưởng nhớ. Thế nhưng nhiều người thân, bạn bè vẫn chưa thể nguôi ngoai trước sự ra đi bất ngờ của cô.