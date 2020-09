Xác nhận: Nữ diễn viên Oh In Hye qua đời sau khi tự tử tại nhà riêng, hé lộ thông tin tang lễ

Theo thông tin mới nhất được cập nhật từ Dispatch, nữ diễn viên Oh In Hye đã qua đời vào chiều 14/9. Được biết, nữ diễn viên được một người bạn tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh, ngưng tim và ngưng thở vào 5h sáng cùng ngày.

Ngay lập tức, người bạn này đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu và báo cảnh sát. Khi các bác sĩ có mặt tại hiện trường, nữ diễn viên đã ngừng thở, ngưng tim và kiểm tra không còn mạch đập. Lập tức, các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu, hô hấp nhân tạo và đưa đưa Oh In Hye đến Bệnh viện gần nhất để chữa trị.

Nữ diễn viên Oh In Hye qua đời sau khi tự tử tại nhà riêng

Sau khi được sơ cứu và hô hấp nhân tạo kịp thời, mạch đập và nhịp thở của nữ diễn viên 36 tuổi đã xuất hiện trở lại. Dù đã được điều trị tích cực, Oh In Hye đã không thể vượt qua cơn nguy kịch. Cô đã trút hơi thở cuối cùng vào chiều 14/9, hưởng dương 36 tuổi.

Một người quen của nữ diễn viên buồn bã cho biết: "Tôi hy vọng Oh In Hye sẽ có thể vượt qua cơn nguy kịch. Thế nhưng cuối cùng, cô ấy đã không bao giờ có thể tỉnh lại".

Kết quả ban đầu của cảnh sát xác nhận, có thể nữ diễn viên đã tự tử tại nhà tiêng. Dự kiến, tang lễ của Oh In Hye sẽ được tổ chức riêng tư tại Bệnh viện Đại học Inha vào ngày 16/9 tới.

Nữ diễn viên Oh In Hye sinh năm 1984. Trước đây, cô nàng vốn là cái tên vô danh. Đến Liên hoan phim Quốc tế Busan 2011, tên tuổi cô nàng bỗng nhiên trở nên 'vụt sáng' nhờ bộ váy hở bạo, mặc như không mặc. Từ đó, Oh In Hye được mệnh danh là nữ diễn viên hở bạo nhất lịch sử Kbiz.

Oh In Hye ra mắt vào năm 2011, hoạt động trong lĩnh vực truyền hình, điện ảnh và nhiều chương trình phát sóng khác nhau. Những bộ phim cô từng góp mặt gồm: Sin of A Family,The King's Doctor, Mỹ Nam Đại Chiến, Wish Taxi.



Thông tin nữ diễn viên Thông tin nữ diễn viên tự tử khiến dư luận ngỡ ngàng bởi trước đó 1 ngày, cô còn cập nhật ảnh trên trang cá nhân với tâm trạng vui vẻ.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ