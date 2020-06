Nữ diễn viên `Yêu thì ghét thôi` chính thức lên xe hoa ngày 20/6

Thời gian gần đây, nữ diễn viên "Yêu thì ghét thôi" Phanh Lee (Phương Anh Lê) khiến nhiều người xôn xao khi thông báo sắp sửa "theo chồng bỏ cuộc chơi" ở tuổi 30. Cụ thể, trên trang cá nhân, Phanh Lee liên tục "thả thính" bằng những bức ảnh thiệp cưới, lễ ăn hỏi...

Đặc biệt, trên Instagram ngày 18/6, cô đã đăng bức hình thiệp cưới kèm theo dòng mô tả: "Counting down. Yes I do" (Tạm dịch: Đang đếm ngược. Em đồng ý) khiến người hâm mộ rần rần chia sẻ.

Phanh Lee đăng bức hình thiệp cưới trên Instagram cá nhân.

Không để mọi người đoán lâu, Phanh Lee đã tiếp tục nhả thêm một bức ảnh cưới khoe nhan sắc cô dâu rạng rỡ. Từ hình ảnh có thể thấy, nữ diễn viên trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi thấp và được chồng sắp cưới cầm tay hôn đầy tình cảm. Không chỉ nhìn chồng với ánh mắt đầy hạnh phúc, Phanh Lee còn dành cho nửa kia lời cảm ơn đầy ngọt ngào:

"Cảm ơn vì anh đã xuất hiện để tất cả sự chờ đợi của em không trở thành vô nghĩa". Ngay khi đăng tải, bức ảnh cưới này đã nhận được tới tấp sự khen ngợi và chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Đặc biệt, hội bạn thân Thu Hoài, Huyền Lizze cũng không giấu được sự háo hức mong chờ đến ngày được lên đồ đi dự tiệc cưới.

Hình ảnh Phanh Lee và chồng sắp cưới.

Chia sẻ với Zing News, Phanh Lee cho biết, hôn lễ của cô sẽ được tổ chức ấm cúng, riêng tư với sự tham gia của bạn bè, người thân hai bên gia đình vào ngày mai (20/6). Trước đó vài ngày, nữ diễn viên cũng đã làm lễ ăn hỏi.

Phanh Lee từng đăng tải bức ảnh mặc áo dài lên story nhưng lại nhanh chóng xóa đi.

Trước đó, Phanh Lee cũng đăng tải bức ảnh mặc áo dài lên story nhưng lại nhanh chóng xóa đi. Vào ngày 5/5, lần đầu tiên nữ diễn viên khoe ảnh được cầu hôn khi đăng tải bức ảnh nắm tay kèm dòng trạng thái: "Khi bạn cầu hôn một cô gái không thích kim cương. And I say yes! (Tôi đồng ý)".





Phanh Lee sinh năm 1990, là một nữ diễn viên khá nổi với giới trẻ Hà thành. Cô từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, sau đó có mặt trong nhiều bộ phim được khán giả yêu mến như Trái tim có nắng, Lời nói dối ngọt ngào, Yêu thì ghét thôi...



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ