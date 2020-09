MXH sốc nặng trước thông tin nữ diễn viên 'She was pretty' Hwang Jung Eum nộp đơn ly hôn

Ngày hôm nay, cả MXH dậy sóng trước thông tin nữ diễn viên Hwang Jung Eum ly hôn . Theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, nữ chính 'She was pretty' đã bất ngờ tuyên bố ly hôn với chồng đại gia ngành thép - cựu golf thủ nổi tiếng Lee Young Don sau hơn 4 năm chung sống.

Được biết, Hwang Jung Eum mới nộp đơn ly hôn lên tòa vào ngày hôm nay (3/9). Sau khi truyền thông đưa tin, công ty quản lý của nữ diễn viên là C-JeS Entertainment cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin này.

Hwang Jung Eum đệ đơn ly hôn chồng.

Theo đó, quá trình thỏa thuận ly hôn sẽ diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên vì đây là đời tư của nghệ sĩ nên hon không thể tiết lộ lý do tan vỡ hay bất kỳ thông tin gì thêm.



Thông báo chính thức từ công ty quản lý của nữ diễn viên như sau: "Đúng là Hwang Jung Eum đã chính thức nộp đơn ly hôn lên tòa án. Chúng tôi đảm bảo cả hai bên có thể thương lượng việc này một cách suôn sẻ. Bên cạnh đó, lý do ly hôn sẽ không thể tiết lộ vì vấn đề riêng tư. Mong mọi người thông cảm".

Nữ diễn viên Hwang Jung Eum đã kết hôn với chồng Lee Young Don tại khách sạn Shilla vào năm 2016 khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao. Khi đó, chồng cô chuyển sang kinh doanh , được biết đến là một đại gia ngành thép. Cả hai đón con trai đầu lòng vào 1 năm sau đó.

Cặp đôi thuở còn mặn nồng.

Trong suốt khoảng thời gian bên nhau, Hwang Jung Eum luôn thể hiện cho mọi người thấy cuộc sống gia đình hạnh phúc bên chồng con. Thậm chí có thời điểm, Hwang Jung Eum còn cùng gia đình sang Việt Nam du lịch. Vì vậy thông tin nữ diễn viên ly hôn khiến không ít người ngỡ ngàng.



Hwang Jung Eum được khán giả Việt biết đến qua những bộ phim như “Kill Me Heal Me”, “She Was Pretty”... Tháng 6/2020, Hwang Jung Eum đã mua một ngôi nhà 3 tầng sang trọng ở Itaewon với giá 4,65 tỷ won, đối diện nhà Yoo Ah In và chéo nhà Park Myung Soo.



To All The Guys Who Loved Me. Teaser Trailer.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ