Nữ diễn viên Triệu Vy và "tình mới" quấn quýt không rời, cùng đi siêu thị rồi về nhà riêng giữa đêm

Sáng 27/9, trang Sohu đã công bố loạt ảnh mà paparazzi chụp được khi bắt gặp Triệu Vy đi mua đồ ở siêu thị cùng với một chàng trai lạ mặt vào giữa đêm khuya. Dù cả hai đã đeo khẩu trang kín mặt nhưng có thể dễ dàng nhận ra "tình mới" của Triệu Vy là một chàng trai kém tuổi nữ diễn viên

Cả hai cùng đi siêu thị

Triệu Vy ăn mặc giản dị nhưng mái tóc xanh nổi bật lại đặc biệt gây chú ý. Trong khi chàng trai đi cùng cô thì mặc đồ đen kín kẽ. Sau khi mua đồ ở siêu thị, chàng trai này luôn theo sát Triệu Vy, giúp cô xách đồ.

Mái tóc xanh nổi bật đã "bóc mẽ" Triệu Vy

Hình ảnh cả hai đi ra từ cùng một khu nhà giữa đêm khuya khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi phải chăng nàng "Én Nhỏ" đã sống chung với tình mới giữa lùm xùm ly hôn với Huỳnh Hữu Long, vị đại gia này đang vỡ nợ với khoản tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Không chỉ chụp được hình ảnh, paparazzi còn cho biết thêm đã nghe ngóng được một cuộc hội thoại giữa hai người. Cụ thể Triệu Vy tới tủ kem hỏi người đàn ông đi bên cạnh: "Loại kem này vẫn còn này, có phải loại trước từng mua về không?". Câu hỏi này chứng tỏ mức độ thân thiết và mối quan hệ không hề đơn giản của hai người.

Cả hai trò chuyện thân mật

Người đàn ông trong loạt ảnh này cũng chính là Kha Dục Danh - người bị bắt gặp đi siêu thị với nữ diễn viên vào đêm khuya trước đó. Theo người săn tin, Triệu Vy và tình trẻ tin đồn thường xuyên ra vào khu căn hộ mà Kha Dục Danh đang ở, còn lần này hai người lại đến thẳng nhà riêng của Triệu Vy.

Trên Weibo của Kha Dục Danh, nhiều người nhận ra anh có rất nhiều bài viết liên quan đến Triệu Vy. Những tin đồn hẹn hò giữa "phú nhị đại" trẻ tuổi và Triệu Vy đã rộ lên từ tháng 6 khi cô từng bị chụp ảnh tới 1 căn hộ cùng 1 người đàn ông, theo nhận định chính là đạo diễn Kha Dục Danh.

Tin tức hẹn hò của Triệu Vy phủ sóng truyền thông Trung Quốc

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc , nam thanh niên này cũng có gia thế không phải dạng vừa. Kha Dục Danh là quý tử của một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực công nghệ sinh học ở Trung Quốc. Kha Dục Danh vừa là giám đốc điều hành trong công ty của mẹ, vừa là một nhiếp ảnh gia.

Weibo của Kha Dục Danh

