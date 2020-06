Nữ điều dưỡng kể lúc cứu bé sơ sinh bị bỏ rơi 3 ngày ở hố ga: Dòi bọ bu kín người, chắc bé đau lắm!

Trong những ngày nắng nóng gay gắt với nhiệt độ tới 40 độ C, người dân địa phương phát hiện một em bé sơ sinh trong hố ga cạnh chùa thuộc xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.



Nơi đầu tiên tiếp nhận điều trị cho em bé là trạm y tế xã Thanh Mỹ. Tại đây, cô Lê Thị Thắm (52 tuổi) - điều dưỡng viên là một trong những người đầu tiên tiếp nhận cháu bé.



Nữ điều dưỡng kể lại: "Khi bế cháu đến trạm y tế, bé sơ sinh vẫn còn khóc được nhưng người thì rất bẩn, kiến, dòi bọ bu kín. Đánh giá các chỉ số sinh tồn của cháu còn tốt, chúng tôi ngay lập tức tắm cho cháu, lau bớt dòi bọ ở mắt, nách, hai bên tai rồi nhanh chóng chuyển cháu ra Bệnh viện đa khoa Sơn Tây".

Điều dưỡng Thắm tại Trạm y tế xã Thanh Mỹ là một trong những người đầu tiên tiếp nhận bé



Theo lời cô Thắm, từ hôm 6/6, người dân xung quanh đã nghe tiếng trẻ con khóc loáng thoáng nhưng vì nghĩ là trẻ con hàng xóm nên không để ý.



Đến 2 hôm sau vẫn nghe tiếng khóc thì người dân lại nghĩ là tiếng mèo kêu, vì lúc này tiếng khóc lạ hơn, yếu ớt hơn.

Tới sáng ngày 8/6, không ai nghe tiếng khóc nữa nhưng đến chiều họ lại nghe thấy tiếng rên lạ nên mới tỏa đi tìm. May mắn là họ đã tìm thấy cháu bé dưới hố ga.

Bác sĩ thăm khám cho em bé

"Lúc tiếp nhận cháu bé, chúng tôi thương cháu vô cùng và chỉ muốn làm được gì tốt nhất cho cháu thì làm"- cô Thắm tâm sự. Theo nhận định của cô Thắm và các y bác sĩ Trạm Y tế xã Thanh Mỹ, cháu bé có thể đã được khoảng 7 ngày tuổi.



"Lúc tắm cho bé, cháu bé đã cứng cáp, không phải trẻ vừa sinh. Chúng tôi nghĩ cháu được bú, được ăn rồi. Đến hôm qua, ít nhất 7 ngày tuổi rồi"- cô Thắm nói.



Đã có kinh nghiệm làm điều dưỡng 30 năm, cô Thắm chưa từng gặp trường hợp bỏ rơi nào có sức sống mãnh liệt như vậy.



"Bé này bị bỏ rơi 3 ngày, lại trần trụi, nằm dưới hố. Trường hợp dòi bọ "ăn" khắp người mà cháu vẫn sống được như thế này, tôi cũng chưa bao giờ gặp trong hơn 30 năm trong nghề", cô Thắm rơi nước mắt kể lại.



Tất cả nhân viên tại Trạm y tế đều nghĩ bé sống sót được là điều kỳ diệu. Dù bé phải chịu cái nắng nóng gay gắt tới 40 độ C nhưng may mắn là trời không mưa. "Nếu mưa, hố ga ngập nước chắc chắn cháu không thể sống sót"- cô Thắm nói.

Đến chiều 9/6, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã thông tin về Sức Khỏe bé trai sơ sinh bị bỏ rơi 3 ngày trong hố ga dưới trời nắng nóng gay gắt ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Cháu bé hiện đang được chăm sóc tại Bệnh viện Xanh Pôn

Trước đó, tối 8/6, bệnh viện tiếp nhận bé trai từ được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây. Thời điểm nhập viện, em bé tỉnh, tự thở, có rút lõm lồng ngực nhẹ, độ bão hòa oxy trong máu 95%, thân nhiệt 36,9 độ C, da tái nhợt.

Trẻ phù nề toàn thân, có rất nhiều giòi và kiến bu tại mắt, mũi, ống tai và quanh rốn. Kết quả xét nghiệm cho thấy cháu bé có tình trạng nhiễm trùng sơ sinh, rối loạn đông máu. Sau khi được cấp cứu, trẻ tỉnh, tự thở, không suy hô hấp , thân nhiệt ổn định.

