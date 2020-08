Liếm sushi trên băng chuyền giữa đại dịch COVID-19, nữ du học sinh Việt bị phạt 110 triệu đồng

Ở Nhật Bản, nhà hàng sushi băng chuyền tự phục vụ là hình thức kinh doanh nhà hàng rất phổ biến. Nhà hàng H. tại Nhật Bản là một trong số các nhà hàng như vậy: đầu bếp sẽ chuẩn bị các đĩa sushi, đặt lên băng chuyền di chuyển, khi đĩa sushi tới từng bàn, khách hàng có thể lựa chọn lấy đĩa đó để ăn, hoặc nếu không thích có thể để đĩa di chuyển qua. Sử dụng băng chuyền khiến thực khách có thể chủ động lựa chọn món ăn mình yêu thích, có cái nhìn trực quan sinh động với món ăn và được toàn quyền lựa chọn món ăn khi chúng di chuyển tới bàn. Ngoài ra, băng chuyền giúp giảm thời gian chờ đợi từ lúc đặt món tới lúc thức ăn được đưa ra, khiến khách hàng hài lòng hơn.

Nhà hàng sushi băng chuyền tại Nhật Bản

Tối ngày 31 tháng 7 vừa qua, cộng đồng mạng đã dậy sóng khi 1 clip được chia sẻ với tốc độ chóng mặt về việc một cô gái, (đã xác định là Đ.T.D – thực tập sinh người Việt hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản), có hành động đáng lên án khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng H. nêu trên. Cụ thể, khi đĩa sushi trên băng chuyền được di chuyển tới vị trí bàn ăn của D., du học sinh này lại thản nhiên dùng lưỡi chạm vào đĩa thức ăn ngay trên băng chuyền, và để đĩa thức ăn tiếp tục di chuyển đến bàn khác. D. đã quay lại video về hành động này của mình và đăng lên mạng xã hội với thái độ thích thú.

Hành động hiện đang bị lên án của D. (Hình cắt từ clip)

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên toàn cầu và chưa có vaccine phòng bệnh, hành động của D. có thể khiến tình hình kiểm soát dịch bệnh trở nên khó khăn hơn. Dù chưa rõ tình trạng Sức Khỏe của D. vào thời điểm đó ra sao, nhưng nhiều bình luận cho rằng D. rất mất vệ sinh và vô ý thức, gây ảnh hưởng lớn tới hình ảnh người Việt tại nước ngoài.

Nhiều người Việt tại Nhật Bản sau khi xem clip đã rất bức xúc và đã thông tin ngay lập tức đến giới chức địa phương và hệ thống nhà hàng H. để điều tra và tìm hiểu sự việc. Cụ thể, Đ.T.D (21 tuổi), tới từ Lạng Sơn hiện đang được cảnh sát Nhật Bản yêu cầu nộp phạt số tiền lên tới 50 vạn yên (tương đương 109 triệu đồng) để đền bù thiệt hại và tổn thất về danh tiếng cho nhà hàng H.. Ngoài ra, cảnh sát Osaka, nơi xảy ra sự việc hiện đang liên hệ với trường D. đang theo học để thông tin về vụ việc và yêu cầu nhà trường ngay lập tức đuổi học du học sinh Việt này.

Nữ du học sinh có khả năng bị đuổi học và phải nộp phạt lên tới 110 triệu VNĐ (Ảnh cắt từ clip)

Theo Zing, Đ.T.D (sử dụng Facebook dưới tên D.T) chia sẻ, hiện cô đang rất hối hận.D. cho biết cô quay clip đơn thuần chỉ để bắt chước theo cô nàng tai tiếng tại Huế ăn lén bánh kem cũng từng dậy sóng MXH mới đây. D. cũng nói thêm, đĩa thức ăn đó là của bàn của cô, nhưng người quay clip không ghi hình đầy đủ tới cảnh cô lấy đĩa sushi mà chỉ dừng lại ở đoạn trước khiến nhiều người hiểu lầm.

Clip được chia sẻ chóng mặt trên MXH về việc D. liếm đĩa sushi trên băng chuyền

Theo Thùy Dương/SKCĐ