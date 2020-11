Nữ du khách trèo xuống tận dưới bàn tay khổng lồ ở Cầu Vàng - Đà Nẵng khiến cộng đồng mạng ngán ngẩm

Cầu Vàng (Đà Nẵng) nổi bật với thiết kế độc đáo bàn tay nâng đỡ cả cây cầu vô cùng hoành tráng, kỳ diệu. Nhiều du khách tìm đến đây để check in bàn tay Phật khổng lồ. Cây cầu được thiết kế lan can kín nhưng không biết bằng cách nào đó vẫn có du khách trèo xuống tận bàn tay phía dưới.

Clip ghi lại sự việc

Cách đây vài ngày, mạng xã hội Tiktok chia sẻ đoạn video clip ghi lại cảnh một người phụ nữ trung niên mới đến tham quan Cầu Vàng. Trong khi mọi người đi lại bình thường trên cầu thì người phụ nữ này bằng cách nào đó đi hẳn xuống khu vực lòng bàn tay Phật phía dưới để chụp ảnh theo ý thích.



Hành động khác lạ của cô ấy đã thu hút sự chú ý của đông đảo du khách khác, và một người chứng kiến cảnh tượng này đã quay video lại rồi đăng lên mạng.



Đoạn clip ngắn chỉ vài giây nhưng có thể thấy người phụ nữ chạy từ trên cầu xuống dưới khu vực mỏm đá trong lòng bàn tay khổng lồ. Cư dân mạng tò mò không biết cô ấy đã chạy tới vị trí này bằng cách nào.

Du khách ngạc nhiên trước hành động liều lĩnh của người phụ nữ

Nhiều bình luận bên dưới clip cho rằng nữ du khách này phát hiện ra lối đi riêng dành cho nhân viên sửa chữa bảo trì cây cầu nên tự ý leo xuống, hoặc theo cách riêng nào đó mà không ai nhìn thấy.



Dù bằng bất cứ cách nào thì đối với một du khách hành động này là rất nguy hiểm, đe dọa tới sự an toàn của bản thân. Đông đảo cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích, nhận xét rằng nữ du khách quá liều lĩnh, nhìn cô ấy đã ở tuổi trung niên mà tinh thần "sống ảo" phải khiến hội chị em chắp tay bái phục!

Khi tới bất cứ điểm du lịch tham quan nào, bài học đầu tiên là quan sắt kỹ các biển báo chỉ dẫn cần thiết. Du khách không tự ý khám phá lối đi hay làm trái lại với hướng dẫn của biển báo để tránh hậu quả đáng tiếc. Đừng vì ham chụp ảnh sống ảo mà có thể gây nguy hiểm cho chính mình.

