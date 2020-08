Nữ giáo viên tiết lộ lí do bị người đàn ông lạ mặt hành hung bằng gậy sắt

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 21-8, tại ngõ 106, phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa. Chị Bùi Mai H (ở quận Hai Bà Trưng) đi xe máy đến Trung tâm đánh đàn để dạy học. Chị H đỗ xe ở đầu ngõ và đã xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại với anh T.A.T (SN 1978, trú tại phố Chùa Láng) sinh sống ở khu vực này.

Chị H khi tới trình diện tại cơ quan công an

“Tôi không hề quen biết ông T. nhưng trước đó tôi có thấy người này có lời qua tiếng lại với một bạn học nên đã yêu cầu chủ trung tâm xuống giải quyết. Ngay sau đó tôi bị ông ta hành hung. Hiện tôi vẫn thấy hoảng loạn, choáng váng, buồn nôn”- người phụ nữ nói.

Theo ANTĐ, sau khi xảy ra sự việc, chị H sau đó đã đến Công an phường Láng Thượng trình báo sự việc.Nạn nhân nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương, chảy máu mũi do bị sưng nề mào vách ngăn. Bước đầu, khám sơ bộ tại Trung tâm pháp y Hà Nội xác định chị H bị tổn hại Sức Khỏe 3%. Công an phường Láng Thượng đã triệu tập anh T.A.T đến trụ sở để làm việc, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận Đống Đa xử lý.

Hình ảnh sự việc

Ngày 22-8, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã tiến hành triệu tập người đàn ông liên quan đến sự việc nêu trên tới trình báo tại Công an Quận Đống Đa để tiến hành giải quyết sự việc.

Xem thêm: Người đàn ông bị rắn cắn: Sức khỏe bỗng chuyển biến xấu, khả năng giữ lại chân còn bỏ ngỏ



Theo Thùy Dương/SKCĐ