Chủ nhà phanh phui chuyện vô đạo đức của nữ giúp việc với người mẹ sống thực vật

Asia One đưa tin, cảnh sát Singapore vừa bắt giữ một nữ giúp việc để điều tra về nghi án liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đang nói, vụ việc xảy ra tại gia đình có một cụ bà bị đột quỵ phải sống thực vật.

Cụ thể, con gái cụ bà 82 tuổi cho biết, họ đã thuê một nữ giúp việc vào tháng 2/2020 để chăm sóc mẹ già ốm yếu. Sau cơn đột quỵ cụ bà phải trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài nhiều giờ để giành giật sự sống. Sau đó cậu rơi vào trạng thái sống thực vật.

Nhiều thành viên trong gia đình cũng cho biết, nữ giúp việc tạo ra ấn tượng tốt ngay từ lần đầu gặp mặt. Cô ta thân thiện, hiền lành, chăm chỉ và cách cô ta chăm sóc cụ bà khiến ai cũng yên tâm.

Con gái cụ bà 82 tuổi nói: "Chúng tôi luôn tin tưởng vào đạo đức của nữ giúp việc. Cô ấy là người duy nhất ở nhà với mẹ tôi. thông thường, cô ấy sẽ là người đưa mẹ tôi đến các cuộc hẹn khám bệnh, sử dụng thể ngân hàng của mẹ tôi để thanh toán các khoản phí. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy có thể gian dối đến vậy. Hành vi này quá kinh khủng với một người già sống thực vật như mẹ tôi".

Nữ giúp việc đã thừa nhận hành vi vô đạo đức của mình

Bước đầu cảnh sát điều tra được, nữ giúp việc này đã bòn rút khoảng 1500 USD (34 triệu đồng) từ thẻ của cụ bà sống thực vật. Việc này đã được thực hiện từ tháng 2/2020 cho đến khoảng tháng 6 - tháng 8.

Chưa thật sự tin, gia đình đã kiểm tra thêm và phát hiện có 19 giao dịch đáng ngờ. Các giao dịch này chủ yếu tập trung nhiều nhất vào tháng 8. Trong khi, vào tháng 8 cụ bà đã sống thực vật rồi.

"Mẹ tôi sống thực vật và không thể tự tiêu tiền được. Vì vậy, chúng tôi nghi ngờ có kẻ khác đã lợi dụng tài khoản của bà ấy để chiếm đoạt tiền", người con gái nói thêm.

Nói về phúc lợi mà nữ giúp việc nhận được, người con gái cụ bà 82 tuổi cho biết: "Chúng tôi trả tiền cho các bữa ăn hàng ngày của cô ta. Ngoài ra còn có lương và hỗ trợ khác. Chúng tôi vô cùng sốc về sự việc trên".

