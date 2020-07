Dư luận hả dạ khi nữ hành khách “côn đồ” phi thẳng điện thoại vào mặt tiếp viên bị cấm bay 1 năm

Cục Hàng không Việt Nam vừa ký ban hành quyết định cấm bay 1 năm đối với nữ hành khách B.T.P.C. (SN 1995, trú tại phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ). Quyết định có hiệu lực từ ngày 4/7/2020 đến hết ngày 3/7/2021. Trong vòng 6 tháng sau khi quyết định hết hiệu lực, nữ hành khách này sẽ tiếp tục bị áp dụng biện pháp kiểm tra trực quan bắt buộc nếu muốn di chuyển bằng máy bay.

Theo thông tin được báo chí đăng tải trước đó, C. Là hành khách ngồi ở ghế số 4b, chuyến bay VJ139 từ Hà Nội đi TP.HCM ngày 19/6/2020. C. được xác định có hành vi gây rối khi cố tình không chấp hành an toàn hàng không theo chỉ dẫn của tiếp viên. Cụ thể, nữ hành khách này đã sử dụng điện thoại khi tàu bay đang cất cánh.

Phát hiện sự việc, tiếp viên đã yêu cầu C. Tắt điện thoại nhưng người này không hợp tác. Đỉnh điểm, C. phi thẳng chiếc điện thoại di động vào người tiếp viên trưởng.

Chưa dừng lại, nữ hành khách này còn vi phạm trật tự công cộng, kỷ luật trên tàu bay khi to tiếng với hành khách ở ghế 2D và 2E khi được đề nghị chấp hành theo đúng quy định của hãng hàng không khi di chuyển bằng máy bay.

Hành động của nữ hành khách khiến nhiều người có mặt trong tàu bay vô cùng phẫn nộ

Vì hành vi của nữ hành khách này mà cơ trưởng VJ139 đã phải cho máy bay quay trở lại sân đỗ để đề nghị lực lượng an ninh hàng không sân bay Nội Bài vào cuộc đưa nữ hành khách này xuống tàu bay, bàn giao cho Cảng vụ Hàng không miền Bắc xử lý theo quy định. Sau đó, Cảng vụ đã xử phạt nữ hành khách 4 triệu đồng.

Hành vi của nữ hành khách này không chỉ gây rối loạn cho chuyến bay mà còn làm ảnh hưởng đến lịch trình di chuyển của tàu bay và rất nhiều hành khách trên chuyến bay. Đây không là lần đầu tiên, tiếp viên hàng không đối diện với những hành khách “côn đồ” như vậy.

Trước tình hình này, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các Hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài khai thác tại Việt Nam trên các chuyên bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam không vận chuyển những hành khách như đã nêu ở trên trong thời hạn quy định ; các Cảng hàng không, sân bay kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ giấy tờ về nhân thân của hành khách sử dụng đi tàu bay để phát hiện, ngăn chặn kịp thời và kiểm tra trực quan bắt buộc theo thời hạn nêu trên;



Các Cảng vụ hàng không khu vực thông báo bằng văn bản đến Công an, Hải quan cửa khẩu hàng không để phối hợp, các hãng hàng không nước ngoài và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất thuộc địa bàn quản lý để thực hiện; kiểm tra, giám sát.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ