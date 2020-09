Nữ idol Hàn Quốc nhảy cầu tự tử, nghi vấn bị bắt nạt và không phải lần đầu làm chuyện dại dột này

Theo sở cảnh sát Mapo thuộc Seoul, sau khi nhận được tin báo rằng có một người phụ nữ khoảng chừng 20 tuổi đang cố trèo ra lan can cầu Seongsan hướng ra sông Hàn, cơ quan cảnh sát đã lập tức điều động lực lượng đến hiện trường và giải cứu người phụ nữ này. Shin cho biết, cô muốn kết thúc cuộc sống của mình vì bị các thành viên trong nhóm cô lập và bắt nạt.

Cầu Seongsan, Seoul (Hàn Quốc) nơi Shin Minah đã tự tử

Cũng vào ngày 9 tháng 9, Shin Minah đã viết một thông điệp trên Instagram khiến nhiều cư dân mạng tự hỏi liệu có phải đã thực hiện một ý định tự tử khác hay không. Cô ấy đăng: "Tôi sẽ không tái phạm nữa. Tôi xin lỗi vì đã làm các bạn lo lắng. Tôi sẽ không nghĩ đến những suy nghĩ xấu nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Cảm ơn mọi người đã giải cứu tôi lần nữa hôm nay. Cảm ơn những người hâm mộ của tôi đã báo tin." khiến nhiều người nghĩ rằng cô ấy gần đây đang trong tình trạng khẩn cấp.

Đây không phải là lần đầu tiên cựu thành viên ILUV có ý định tự tử vì trước đó cô ấy tiết lộ rằng cô ấy đã cố gắng tự sát trên YouTube. Trước đó, Shin Minah từng tuyên bố rằng cô đã bị các thành viên cũ của mình bắt nạt. Cô cũng tuyên bố rằng cô đã bị các cơn hoảng loạn và Trầm cảm khiến cô có ý định tự tử. Đáp lại điều này, WKS ENE đã phủ nhận tất cả các tuyên bố của Shin Minah và sẽ khiếu nại cả dân sự và hình sự chống lại cô ấy. Minah sau đó được đưa đến Bệnh viện trên xe cấp cứu vào ngày 24/7.

Chân dung thành viên Shin Minah.

Sau sự kiện Mina cựu thành viên nhóm nhạc AOA cắt tay tự tử tại nhà riêng, netizen Hàn nhốn nháo trước những thông tin gây sốc về việc trở thành 1 idol trong nhóm nhạc nữ áp lực tới mức nào. Fan phản ứng trước thông tin Shin Minah tự tử như sau: "Rõ ràng là idol Hàn Nhật đều được đối đãi như nhau nhưng mà sao tôi thấy idol Hàn cứ khổ khổ thế nào ấy...", "Dường như những chuyện thế này xảy ra rất nhiều với các idol nữ tại Hàn Quốc, tôi rất thường xuyên thấy những bản tin kiểu bất đồng nội bộ trong nhóm XX trên các bản tin giải trí", "Cô này mấy hôm trước hình như cũng tự tử không thành đó... mọi chuyện phải nghiêm trọng đến mức nào thế?", "Đây là lần thứ hai bị phát hiện tự tử rồi... Công ty quản lí có vẻ như không quan tâm chăm sóc cô ấy nhiều cho lắm."

