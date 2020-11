Người dân tá hỏa phát hiện người phụ nữ rơi từ cửa sổ phòng ngủ tầng 18 xuống đất tử vong

Tin tức mới nhất ngày 15/11, Báo Tuổi Trẻ thông tin, đến chiều cùng ngày lực lượng chức năng quận Thủ Đức (TP.HCM) vẫn đang tiến hành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong một trường hợp người phụ nữ rơi từ tầng cao xuống đất.



Được biết, vụ việc xảy ra tại Block A2, chung cư Sunview Town (đường D2, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM).



Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 - 13h trưa cùng ngày, người dân đang sinh hoạt dưới khuôn viên của sân chung cư thì bất ngờ nghe tiếng động mạnh. Khi lại gần kiểm tra, mọi người tá hỏa phát hiện một người phụ nữ đã tử vong nên vội vàng trình báo lên cơ quan chức năng.



Ngay khi nhận được tin báo, ban quản lý chung cư cùng công an quận Thủ Đức, các đơn vị nghiệp vụ liên quan và Công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.



Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là chị N.T.M.T. (50 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam). Chị T. là luật sư, sống một mình ở căn hộ tầng 18 của chung cư Sunview Town.



Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, trưa cùng ngày chị T. có nhờ một người phụ nữ qua chở đi công việc. Khi người phụ nữ này tới, chị T. bảo ra ngoài đợi rồi đi thay đồ, sau đó vào trong phòng ngủ đóng cửa lại. Tiếp đến thì vụ việc đau lòng xảy ra.

Nhận định ban đầu cho thấy, nạn nhân đã rơi từ khu vực cửa sổ ở trong phòng ngủ căn hộ mình ở, nguyên nhân bởi chung cư không có ban công.



