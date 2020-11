Nghi vấn nữ luật sư bị trầm cảm rồi nhảy lầu tự tử tại chung cư Sunview Town

Ngày 16/11, Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra nguyên nhân vụ nữ luật sư tử vong tại chung cư Sunview Town thuộc phường Hiệp Bình Phước, quận, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/11.

Tòa chung cư nơi xảy ra vụ việc

Thi thể nạn nhân tại mảnh sân của chung cư

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an bước đầu xác định không có dấu hiệu của một vụ giết người. Khả năng cao là nạn nhân đã bị Trầm cảm rồi quyết định nhảy lầu tự tử. Bước đầu cho thấy nạn nhân rơi xuống từ khu vực cửa sổ phòng ngủ căn hộ chung cư của bà.

Theo Báo Công an nhân dân đưa tin, tại thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân ở dưới sảnh chung cư Sunview Town, công an đã kiểm tra căn hộ của luật sư T. trên tầng 18 và phát hiện trên bàn làm việc, nhiều giấy tờ, sổ khám bệnh ở Bệnh viện Tâm Thần. Trong đó, bác sĩ thăm khám đã xác định luật sư T. đang điều trị rối loạn giấc ngủ do trầm cảm.