Nữ lực sĩ đặc biệt nhất thế giới: Mặt đẹp tựa thiên thần, đùi to hơn cả Ronaldo

Kiki Vhyce là một trong những nữ lực sĩ đặc biệt nhất thế giới, cô sở hữu gương mặt đẹp ngang ngửa hoa hậu nhưng thân hình lại như những "chiến binh" thực sự với vòng đùi to hơn cả cầu thủ bóng đá.

Ở tuổi 27 tuổi, Kiki Vhyce được coi là biểu tượng hàng đầu của thể hình nữ Australia, cô cũng là một trong những nữ lực sĩ đặc biệt nhất thế giới ở thời điểm này.

Giới chuyên môn đánh giá cơ thể của Kiki Vhyce như một kiệt tác thể hình thật sự. Cô cao 1m77 và sở hữu vòng eo "con kiến" 60 cm, trong khi vòng 1 và vòng 3 đều đạt 94 cm. Đặc biệt, Kiki sở hữu vòng đùi ấn tượng với chu vi lên tới 71 cm, to hơn nhiều so với các nam đồng nghiệp. Nếu so sánh với Cristiano Ronaldo - siêu sao bóng đá có chu vi đùi hơn 60 cm, vòng đùi của Kiki "đô" hơn nhiều.

Cơ đùi khủng của Ronaldo cũng không thể đọ lại với nữ hoàng thể hình

Được biết, Kiki Vhyce bắt đầu luyện tập thể hình từ năm 2011. Cô vốn có một gương mặt đẹp nhưng lại không hài lòng với thân hình quá mỏng manh của bản thân. Kiki quyết tâm thay đổi bản thân và luyện tập để trở thành một nữ lực sĩ. Chẳng bao lâu, cô nàng nhanh chóng nổi tiếng, thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo người hâm mộ thể hình.

Qua 5 năm luyện tập chăm chỉ, từ một cô gái gầy mảnh khảnh, Kiki Vhyce đã trở thành một lực sĩ thể hình thực sự với vóc dáng khỏe mạnh.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội những hình ảnh về sự khác biệt của bản thân "ngày ấy" và "bây giờ", Kiki Vhyce càng trở nên nổi tiếng và có nhiều fan hâm mộ.





Không chỉ nổi tiếng trên mạng xã hội, Kiki Vhyce cũng tham dự nhiều cuộc thi thể hình ở Melbourne và cô giành được nhiều giải thưởng. Người đẹp có thể squat mức 95 kg, deadlift mức 110 kg và thực hiện thành công động tác bench Press mức 75 kg.

Kiki Vhyce giành được nhiều giải thưởng tại các cuộc thi thể hình

Ngoài thời gian tham dự các cuộc thi thể hình, cô gái 27 tuổi còn làm người mẫu và là HLV dạy thể hình online. Tài khoản mạng xã hội Instagram của cô nàng có tới gần 650.000 lượt theo dõi, cho thấy sức hút của người đẹp thể hình này.

Một số hình ảnh của Kiki Vhyce:

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ