Nữ minh tinh Natalie Portman thành lập đội bóng đá

Clip: Người mẹ xúi con nhỏ lấy trộm mũ bảo hiểm trên xe của người khác khiến CĐM phẫn nộ

Mặc dù chiếc mũ bảo hiểm có giá trị không lớn nhưng người mẹ xúi con mình lấy đồ trên xe người khác vẫn khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ, đứa bé lớn lên sẽ ra sao nếu bị dạy dỗ làm những điều sai ngay từ nhỏ.