CĐM xôn xao trước tin đồn nữ nghệ sĩ hạng A của showbiz Việt đã mang thai với bạn trai kém tuổi

Năm 2020 có lẽ là một năm showbiz Việt có nhiều tin vui khi hàng loạt mỹ nhân nổi tiếng hàng đầu mang thai , hạ sinh quý tử/công chúa. Trong đó, có thể kể đến những cái tên như: Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Đàm Thu Trang...



Mới đây, một nguồn tin thân cận tiết lộ, một nữ nghệ sĩ hạng A của Vbiz cũng đã có tin vui được 4-5 tháng nhưng vẫn luôn giấu kín. Thời gian qua, nữ nghệ sĩ này cùng bạn trai kém tuổi vẫn luôn 'ở ẩn', không có nhiều hoạt động trên MXH nên mọi người hầu như không hay biết.

Ảnh minh họa.

Cách đây ít năm, cặp đôi từng tham gia dự án phim ảnh rồi hóa 'phim giả tình thật'. Cặp đôi thường xuyên cùng nhau xuất hiện trong các sự kiện. Khi vướng phải tin đồn hẹn hò, người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận, sau đó cũng dè chừng hơn trong mối quan hệ riêng.



Tuy nhiên, cặp đôi vẫn âm thầm ở bên nhau và mới đây, cô đã Tuy nhiên, cặp đôi vẫn âm thầm ở bên nhau và mới đây, cô đã mang thai . Cũng vì lý do này mà suốt thời gian qua, cô gần như không xuất hiện ở một sự kiện lớn nào.



Thậm chí, thông qua những hình ảnh được tiết lộ mới đây có thể thấy, vòng 2 của nữ nghệ sĩ này đã to lên rõ rệt, cân nặng cũng thay đổi trông thấy, những dấu hiệu của mẹ bầu cũng dần lộ rõ.

Ảnh minh họa.



Tuy nhiên, những thông tin trên vẫn chưa được xác thực. Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ khi người trong cuộc lên tiếng thì mọi chuyện mới sáng tỏ. Thế nhưng, không ít người tin tưởng vào chuyện này và hi vọng, một ngày không xa cặp đôi sẽ công khai mối quan hệ và thông báo tin hỉ đến công chúng.

Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ