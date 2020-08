Từ ham muốn hèn mọn đến tội ác `bất đắc dĩ` của nữ quái trong vụ bé trai mất tích ở Bắc Ninh

Tội ác "bất đắc dĩ"

Liên quan đến việc bắt giữ và giải cứu cháu bé bị bắt cóc tại Công viên Nguyễn Văn Cừ (phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh), đêm 22/8, Công an Bắc Ninh đã có thông cáo báo chí liên quan đến vụ việc. Theo đó, ngay sau khi nhận được tin báo của gia đình anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1983, trú tại khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh) về việc con trai bị bắt có thì Công an TP Bắc Ninh đã phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh vào cuộc điều tra, tìm kiếm cháu bé.

Trong đêm ngày 22/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện và giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (con trai anh Hưng).

Bước đầu cơ quan chức năng đã làm rõ đối tượng có hành vi bắt cóc đưa cháu Gia Bảo lên Tuyên Quang là Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1988, quê quán: Tổ 5, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Hiện Thu đang cư trú cùng người yêu tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Cơ quan điều tra cũng bắt giữ đồng phạm của Thu là Đặng Văn Bằng (33 tuổi). Cả hai đang bị điều tra về hành vi bắt cóc Trẻ em

Đến rạng sáng ngày 23/8, Công an đã di lý cả hai đối tượng về trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh để làm việc. Tại đây, Công an bàn giao cháu Gia Bảo cho người thân trong sự vui sướng, xúc động vô cùng.

Thu cho rằng rất ân hận về hành vi của mình nhưng đó là chuyện "bất đắc dĩ"

Tại trụ sở Công an Thu khai nhận, chiều 21/8, khi đang di chuyển xe máy thì thấy 1 cháu bé chơi 1 mình trong Công viên Nguyễn Văn Cừ. Lúc này, Thu đã tiếp cận và rủ cháu bé đi theo. Sau khi bắt được cháu bé thì đưa về phòng trọ. Đến rạng sáng ngày 22/8 thì đưa cháu bé đi Tuyên Quang.

Thu cũng khai mục đích bắt cóc cháu Gia Bảo là vì "tình cảm cá nhân". Thu và gia đình cháu Gia Bảo không có bất kỳ mối quan hệ nào. Thu cho biết, vào tháng 2/2019 yêu Bằng và mang bầu

Thu nhen nhóm ý định bắt cóc một cháu bé về gặp người yêu để gia đình anh ta đồng ý cho hai đứa làm đám cưới. Thu nảy sinh ý định này từ trước đó 1 ngày.

Trong khoảng thời gian này, hai đối tượng đã lượn lờ ở khu vực Công viên Nguyễn Văn Cừ để tìm mục tiêu. "Tôi hứa với anh ấy rằng sẽ giữ đứa bé nhưng đã không giữ được. Bây giờ người yêu hỏi nên tôi bắt buộc phải bắt một đứa bé tầm tuổi đứa con của mình dẫn đến gặp người yêu để cho bố mẹ người yêu đồng ý để cho bọn tôi tổ chức đám cưới. Bất đắc dĩ tôi mới làm như thế. Khi bị lực lượng công an bắt giữ, tôi rất ân hận vì hành vi của mình", Thu khai nhận.

Sau khi bắt cóc cháu Gia Bảo, Thu không lên mạng xem tin tức vì điện thoại không vào được mạng. Sau khi đưa cháu Gia Bảo về phòng trọ, thu cho cháu ăn, tắm rửa, mua quần áo cho cháu.

Nói về thông tin bắt cóc để lừa người yêu, Thu khẳng định: "Người yêu tôi không tin đấy là con của mình. Tôi quyết định mang con về trả cho gia đình cháu. Chưa kịp mang trả thì đã bị lực lượng chức năng bắt giữ".

Còn theo lời khai của Bằng, Thu là người bắt cóc cháu bé. Khi đến điểm hẹn, Bằng thấy Thu dẫn theo cháu Gia Bảo. Cả hai sau đó đưa cháu bé về nhà Bằng ở xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Hạnh phúc vỡ òa của người cha khi con được giải cứu thành công

Trong đêm 22/8, người dân TP Bắc Ninh không chợp mắt để chứng kiến giây phút bé Gia Bảo được trao lại cho gia đình tại trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh. Thời điểm nhận con, anh Hưng trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn và vô cùng cảm động trước sự giúp đỡ của hàng nghìn các bộ chiến sĩ và người dân

Anh Hưng cho hay, trước đó vài giờ (chiều tối 22/8), gia đình nhận được thông báo từ Công an cho biết đã tìm được cháu Gia Bảo ở Tuyên Quang. "Tôi bật lên vì vui mừng nhưng không thể tưởng tượng được điều kỳ diệu đang đến là gì đây, vì nhiều cảm xúc lẫn lộn".

Từ lúc ấy, anh Hưng đứng ngồi không yên vì mong sớm được đón con về nhà. "Khi đón con tại đây (trụ sở công an) không thể hình chung là mình khóc hay cười nữa. Ai cũng hỏi cảm giác của tôi lúc đó thế nào, nói thật là khi đó tôi như được sinh con thêm lần nữa, được sống lại một lần nữa”, anh Hưng xúc động.

Anh Hưng và gia đình vỡ òa hạnh phúc khi bé Gia Bảo được giải cứu thành công

Ẵm con trai trong lòng, anh Hưng không dấu được cảm xúc, anh chia sẻ: “Tôi luôn hy vọng sẽ tìm được con, nhưng không nghĩ đêm nay sẽ mang con về được với gia đình. Trong thâm tâm tôi dự cảm phải đến mai hoặc một ngày gần nhất chứ không nghĩ lại ngay trong đêm nay”.

Theo anh Hưng, đây là một ngày dài vô tận của cả tôi và các thành viên khác trong gia đình. Gần 1000 người thiện nguyện đã tổ chức truy tìm, lùng sục từng con ngõ ngách, ao hồ, sông để tìm con giúp anh. "Tôi rất cảm kích tấm lòng của mọi người cũng như tấm lòng của người dân trên cả nước đã gọi điện, nhắn tin hỏi thăm, giúp đỡ gia đình tôi, cung cấp các thông tin đến lực lượng Công an để phá án nhanh nhất”, anh Hưng nói.

Trong niềm hạnh phúc vỡ òa, anh Hưng gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Tuyên Quang, cảm ơn lãnh đạo, cán bộ Cục Cảnh sát hình sự và tất cả mọi người đã đã không quản ngại khó khăn, vất vả để tìm cháu bé về với gia đình.

