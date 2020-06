Your browser does not support HTML5 video.

Nữ `ninja lead` bất ngờ lao ra từ con hẻm, tài xế container phanh `cháy đường` để tránh tai nạn 10:02 09/06/2020 Sự việc được camera hành trình của xe container ghi lại. Khi một phụ nữ đi xe máy bất ngờ lao xe với tốc độ nhanh từ trong hẻm ra khiến tài xế xe container phải thắng gấp. Rất may, không có sự va chạm nào xảy ra.