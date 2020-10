Chân dung nữ phạm nhân đầu tiên bị Mỹ xử tử bằng cách tiêm thuốc độc sau 67 năm tạm dừng

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 65: Linh dương đầu bò đột phá vòng vây của bầy sư tử

Đen đủi khi bị bao vây bởi bầy sư tử, cái chết tưởng như là điều không thể tránh khỏi với linh dương đầu bò. Thế nhưng trong giây phút cận kề cái chết nó đã vùng lên chiến đấu mạnh mẽ khiến sư tử phải ăn quả đắng.