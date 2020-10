Hé lộ chi tiết kế hoạch cướp ngân hàng Techcombank (TP.HCM) của nữ quái 24 tuổi

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ cướp ngân hàng Techcombank (đường Trương Vĩnh Ký, quận Tân Phú, TP.HCM ), ngày 11/10 Công an quận Tân Phú đang phối hợp cùng Công an TPHCM lấy lời khai của Phùng Thị Thắng (SN 1996, ngụ tỉnh Bắc Giang, trú quận Tân Phú) để làm rõ động cơ và hành vi phạm tội.



Theo Thanh Niên, nữ quái cướp ngân hàng Techcombank vào TP.HCM lập nghiệp với hi vọng đổi đời. Sau đó, nữ quái bắt đầu học hỏi kinh nghiệm và tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế để khởi nghiệp.

Cụ thể, Thắng từng đăng ký tham gia chương trình thách thức danh hài. Thậm chí, Thắng còn được đánh giá là thí sinh có tính cách khá nhí nhảnh. Khi đó, đối tượng cũng từng tự tin phát biểu trên sân khấu: “Tôi có một khuôn mặt khá là xinh, cái tên rất là nữ tính khiến người nghe phải giật mình, tôi tên là Phùng Thị Thắng”. Thế nhưng đối tượng này lại không giành được chiến thắng.

Theo Tổ Quốc, Thắng còn có thời gian làm nhân viên môi giới bất động sản nhưng không thành công. Nợ nần chồng chất, nữ quái 24 tuổi nảy sinh ý định cướp ngân hàng để trả nợ.

Ngày 8/10, Thắng đi mua dây điện đèn nháy, xăng, bình ga, dụng cụ khò lửa... và thiết kế thành một quả mìn tự chế. Đến ngày 10/10, đối tượng bắt taxi Vinasun đến ngân hàng Techcombank nằm trên đường Trương Vĩnh Ký rồi bảo tài xế đợi để... vào lấy đồ.

Vào thời điểm gây án, Thắng mang kính đen, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai và đeo túi xách đi vào. Lúc này, bảo vệ chặn lại và nói ngân hàng đã hết giờ làm việc, Thắng nói chỉ vào lấy đồ rồi ra ngay.





Vào trong ngân hàng, Thắng liền hô lớn có bom, đe daonj rồi ném 1 phong bì yêu cầu giao cho tổng giám đốc ngân hàng. Sau đó, đối tượng tưới xăng lên bàn, yêu cầu nữ nhân viên bỏ tiền vào bên trong.

Lấy được khoảng 2,1 tỷ, Thắng đi ra ngoài rồi cột cửa ngân hàng lại, vội vã lên taxi chạy về hướng Trương Vĩnh Ký – Gò Dầu, bảo tài xế đi tới Trung tâm thương mại Aeon Mall quận Tân Phú.

Tại đây, Thắng vào nhà vệ sinh thay đồ và mua vali mới để đừng tiền rồi sang 1 trung tâm thương mại khác trên đường Cộng Hoà.

Khi bị bắt giữ, Thắng cho biết chỉ muốn cướp được khoản tiền "vừa đủ" để trả nợ và cảm thấy vô cùng bất ngờ vì tiền cướp được... nhiều đến vậy.



