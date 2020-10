Nữ quái táo tợn cướp ngân hàng ở Tân Phú, đe dọa nhân viên bằng cách cho nổ bình ga

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 11h trưa nay (10/10) một phụ nữ khả nghi đã đi vào Chi nhánh ngân hàng Techcombank trên đường Trương Vĩnh Ký, quận Tân Phú, TP.HCM để giao dịch. Người phụ nữ này mặc đồ rất đáng nghi với áo khoác trùm kín, đầu đội nón bảo hiểm che kín mặt, đeo kính đen.

Bảo vệ ngân hàng thấy đáng nghi nên đã chặn lại ngoài cửa nhưng người này phân trần rằng chỉ vào lấy đồ nhanh thôi rồi sẽ ra. Ngay khi bước qua cửa, người phụ nữ đã táo tợn lớn tiếng đe dọa rằng trong túi xách có bình ga mini và chai xăng, nếu mọi người không làm theo ý mình ả sẽ cho phát nổ ngay lập tức.

Techconbank chi nhánh Tân Phú

Khi tiếp cận nhân viên ngân hàng, người phụ nữ bất ngờ dùng hung khí mang theo để uy hiếp, rồi yêu cầu đưa tiền, bỏ vào ba lô. Ngay khi xong việc, người phụ nữ nhanh chóng chạy ra ngoài, leo lên một chiếc taxi rồi tẩu thoát.

Hiện ngân hàng đang phối hợp cùng Công an điều tra vụ việc. Đến 15h0 ngày 10/10, Công an quận Tân Phú và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã phong toả một đoạn đường Trương Vĩnh Ký (quận Tân Phú) để điều tra vụ việc cướp ngân hàng này. Theo như một nguồn tin thì nữ quái này hiện đã tẩu thoát với số tiền gần 2 tỉ đồng cướp từ ngân hàng

Đoạn đường bị chặn

Vào hồi tháng 4 năm nay, ngân hàng Techcombank chi nhánh Sóc Sơn cũng đã gặp phải tình trạng bị cướp táo tợn. Ba bị can trong vụ án này gồm Trần Hữu Trung (sinh năm 1991, trú tại phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), Giáp Ngọc Ninh (sinh năm 1993, trú tại xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) và Chu Đức Chính (sinh ngày 5/5/2003, trú tại xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) do làm ăn thua lỗ nên đã nảy sinh ra ý định cướp ngân hàng. Hiện cả 3 bị cáo đều đã bị truy tố.

Vào ngày 14/9, UB Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 của Chính phủ. Tại cuộc họp, Lãnh đạo Bộ Công an liệt kê hàng loạt vụ cướp ngân hàng, cướp tiệm vàng đình đám mấy tháng vừa qua, nhất là ở Hà Nội, TPHCM.

