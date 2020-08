Nữ rapper Kimmese chỉ trích King of Rap vì chất lượng giảm sút, nghiêng về hướng sử dụng chiêu trò?

Tối muộn ngày 30/8, nữ rapper Kimmese đã có dòng chia sẻ khá dài trên trang cá nhân thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đáng chú ý đây là ý kiến chỉ trích thẳng thắn 1 trong 2 chương trình về Rap hot nhất hiện tại là "King of Rap" Kimmese

Dòng trạng thái gây chú ý của Kimmese.

Mở đầu dòng trạng thái, nữ rapper cho hay: "King Of Rap khi nào hiểu âm nhạc là miếng thịt bò và những chiêu trò chỉ là đĩa salad... thì lúc đó đĩa bít tết mới có thể bứt phá được". Với cách ví von này, nữ rapper dường như đang lên án "King of Rap" đang để "salad" (chiêu trò) lấn lướt "thịt bò" (chất lượng âm nhạc).

Một trong những lý do khiến Kimmese trở nên phẫn nộ là bởi cô cho rằng chương trình không tôn trọng thí sinh khi cắt ghép quá đà: "Đừng cắt giữa chừng ý nọ nhảy sang ý kia, khán giả nào ko hiểu lại tưởng người rap ý luyên thuyên chẳng ra đâu vào đâu". Không chậm rãi và vui vẻ như người anh em "Rap Việt", "King of Rap" đang lựa chọn phương pháp bứt tốc ngay từ những tập đầu tiên khi duy trì màn trình diễn của các thí sinh trong thời lượng khá ngắn. Hơn 60 thí sinh chỉ biểu diễn trong vỏn vẹn 2 tập và mỗi thí sinh chỉ nhận được vài phút tỏa sáng khiến khán giả chưa kịp cảm nhận được ấm nhạc, cá tính của thí sinh thì đã xong rồi. Không chỉ Kimmese mà nhiều khán giả theo dõi chương trình cũng có cùng cảm nhận như vậy.

Nữ rapper Kimmese.

Thế nhưng Kimmese vẫn hiểu rằng một chương trình truyền hình sẽ bị ràng buộc bởi nhiều yếu tố hơn là chỉ chú trọng vào thứ âm nhạc chất lượng: "Nhưng cũng thật là vất vả để viết thật ra lòng mình vì những yếu tố rating chương trình phải được bảo đảm, những định kiến như thế nào là hay mà những thế hệ không dùng tâm để hiểu dòng nhạc mới này thì nó giống như 1 chiếc áo cũ kỹ chật chội siết tâm hồn mình bé lại, bí bách và ngột ngạt". Và Kimmese đã đưa ra giải pháp cho áp lực này bằng cách chương trình nên lựa chọn bứt phá thay vì đi theo lối mòn.

Cũng trong dòng trạng thái, Kimmese tiếp tục tỏ ra không hài lòng về chương trình "King Of Rap" khi vì áp lực rating dẫn đến việc giảm chất lượng thí sinh khi lên sóng: "T hật khó khi những nỗi sợ về cơm áo gạo tiền, views rating giải thưởng trước mặt là nền bê tông để hứng trái ngọt được rụng xuống sau quá trình sáng tạo đơm trổ kết hoa trong ngưòi nghệ sĩ". Khán giả không khỏi nhớ về màn trình diễn bị cho là "thiếu chuyên nghiệp" của thí sinh á hậu LONA - người mà cộng đồng mạng đều cho rằng chỉ có thể xuất hiện trên chương trình "King of Rap" để lôi kéo rating.

Chương trình King of Rap đang đứng trước "bão" chỉ trích.

Cách ví von trong lời chia sẻ này của Kimmese có thể hiểu rằng, sự sáng tạo trong người nghệ sĩ sau quá trình sáng tạo vì rating mà rơi xuống "nền bê tông" dẫn đến bể nát.

Cuối dòng trạng thái, Kimmese chia sẻ đầy ẩn ý: "G iờ đừng hỏi mình hay đi tìm rằng mình có giá trị không... hãy xem mình đang ở môi trường nào và những tư tưởng nào mình đã ăn phải mà khiến mình hỏi câu đó với bản thân mình".

Những comment ủng hộ trong đó có Aiden Nguyễn.

Sau khi chia sẻ dòng trạng thái, Kimmese nhận được nhiều sự ủng hộ của cộng đồng mạng, trong đó có cả anh chàng Aiden Nguyễn. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ nữ rapper, cũng có ý kiến cho rằng "King Of Rap" mới bắt đầu chặng đường và việc có "sạn" là không thể tránh khỏi. Để có thể nhận xét về sự thành công của chương trình và tiếng vang của thí sinh ra sao phải chờ đến khi kết thúc mùa 1 mới có thể biết rõ.

Khán giả yêu thích chương trình lại chưa muốn vội kết luận hay dở thế nào.

