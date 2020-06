Nữ sinh 14 tuổi nhận cái chết đau đớn vì cố gắng chống cự 2 kẻ “dâm tặc” cùng làng

Mấy hôm nay dư luận Ấn Độ dạy lên cơn phẫn nộ trước vụ việc một nữ sinh 14 tuổi bị thiêu sống do chống cự lại hai gã “ yêu râu xanh ” cùng làng. Cụ thể, ngày 24/6, một nữ sinh cấp 2 (14 tuổi) đã qua đời tại bệnh viện ở Raipur, Ấn Độ trong tình trạng bỏng nặng , vết bỏng chiếm 80% cơ thể.

Theo bác sĩ tại bệnh viện kể lại, trước khi trút hơi thở cuối cùng, cô bé đã kịp thời báo cảnh sát về danh tính những kẻ cùng làng đã gây ra tội ác man rợ này. Nhận được tin báo, Cảnh sát đã đến bệnh viện tổ chức khám nghiệm tử thi và đến ngôi làng nơi thiếu nữ này sinh sống để điều tra.



Cảnh sát địa phương cho hay, nạn nhân đã bị 2 kẻ cùng làng tấn công khi đang chăn dê cách nhà khoảng 200 mét tại cánh đồng thuộc thị trấn Bemetara, Chhatarpur. Khi đã khống chế được thiếu nữ 14 tuổi, chúng cố gắng cưỡng hiếp nhưng thiếu nữ này đã quyết liệt chống trả.

Khi không thực hiện được hành vi đồi bại, hai kẻ này tỏ ra vô cùng tức giận. Ngay sau đó chúng đã đổ dầu hỏa lên người cô bé và châm lửa thiêu sống.

Ảnh minh họa

Gia đình nạn nhân thông tin, sau khi đi làm về, cha mẹ tìm kiếm nhưng không thấy con gái ở nhà. Họ đã nhờ họ hàng cùng đi tìm và phát hiện cô bị cháy đen ở cánh đồng – nơi cô thường chăn dê.

Cũng tại Ấn Độ, hổi đầu tháng 6, cảnh sát phát hiện thi thể một bé gái 4 tuổi bị vứt xuống giếng. Qua khám nghiệm tử thi phát hiện nạn nhân bị hãm hiếp rồi sát hại.

Ấn Độ là một trong những quốc gia đang phải đối mặt với vấn nạn hiếp dâm. Hiện tại Chính phủ nước này vẫn chưa đưa ra được biện pháp hữu hiệu nào để khống chế tình hình và bảo vệ các nạn nhân.

