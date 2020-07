Thiếu nữ mới 15 tuổi khiến chị em phát hờn vì sở hữu cơ bụng số 11 nhờ Eat clean và sống healthy

Chia sẻ câu chuyện giảm cân của bản thân, Thanh Hiền gây sốc khi tiết lộ cô nàng mới 15 tuổi nhưng đam mê tập luyện từ năm 13 tuổi. Hồi đầu cô nàng tập vì ưa thích vận động, càng tập càng mê nhưng chưa hề có ý thức về việc phấn đấu cho thân hình hoàn hảo.

Khi còn ở Việt Nam cô nàng mới có thời gian và điều kiện tới phòng tập. Còn từ khi sang Mỹ 1 năm nay, Hiền đều tự tập tại nhà bằng cách xem youtube và học theo.

Một số thực đơn bữa sáng của Thanh Hiền



Tìm hiểu về chế độ ăn Eat clean, Thanh Hiền hiểu rằng không bao giờ được nhịn tinh bột. Thay vào đó là sử dụng các loại tinh bột lành mạnh như yến mạch, bánh mì nguyên cám, gạo lức, hoặc là các loại khoai.

Kinh nghiệm của Hiền là không ăn những đồ ăn nhanh, có đường và đóng hộp, ăn trái cây và rau củ quả trong tất cả các bữa ăn trong ngày.



Đặc biệt với những ai dành nhiều thời gian tâp luyện vào buổi sáng thì bữa ăn trước khi tập luyện vô cùng quan trọng. Bữa sáng trước khi tập luyện đủ chất để bạn có đủ thể lực không bị đuối sức.



Lời khuyên của Thanh Hiền là sau khi tập khoảng sau 15 phút các chị em cần bổ sung đủ protein để không bị teo cơ. Nhiều chị em chỉ ăn trước khi tập rồi sau đó nhịn mà không biết, lúc này cần ăn vào để cơ phục hồi lại nếu bỏ bữa bạn có thể lãng phí công sức tập mà không lên được tí cơ nào.



Kinh nghiệm tập luyện từ năm 1 tuổi của Hiền cho thấy, các chị em nên dành ra 1-2 ngày nghỉ để cơ được nghỉ ngơi, không nên tập liên tục trong 1 tuần vô cùng mất sức. Thanh Hiền tập cơ bụng khoảng 2-3 lần 1 tuần còn lại thì cho các nhóm cơ khác.



Ngoài ra, cô nàng du học sinh còn rất chú ý tới giấc ngủ khoảng 7-8 tiếng 1 ngày. Cô nàng ngủ từ khoảng 9-10h đến 5-6h dậy. Dành ra buổi sáng để làm đồ ăn sáng, trưa, tối cho bản thân.



Vì không ở cùng cha mẹ, phải tự túc trong mọi sinh hoạt nên với Thanh Hiền, tự nấu ăn là một điều hạnh phúc. Thiếu nữ 15 tuổi nhắn nhủ: "Không có ai xấu cả, chỉ là họ chưa biết cách tìm hạnh phúc cho bạn thân và làm đẹp cho chính mình mà thôi!".

