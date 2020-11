Sợi tóc ở nồi áp suất hé lộ tội ác hiếp dâm, sát hại và chặt xác nữ sinh 15 tuổi của gã thầy độc ác

Your browser does not support HTML5 video.

Nhật Bản làm ra mặt nạ giống hệt khuôn mặt người thật với giá chỉ khoản 20 triệu đồng

Công ty Kamenya Omoto tạo ra những chiếc mặt nạ giống hệt khuôn mặt của người thật, bạn có thể dễ dàng đeo chúng nên mặt mà khó ai phát hiện ra với giá 98.000 yên Nhật (tương đương khoảng hơn 20 triệu đồng ).