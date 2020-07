Nữ sinh 16 tuổi bị đánh dã man chỉ vì lỡ 'nhìn chị' khi đi uống cà phê

Mới đây, Công an thành phố Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh ) cho biết đã có báo cáo ban đầu gửi Thường trực Thành ủy TP Tây Ninh, UBND TP Tây Ninh về vụ việc nữ sinh 16 tuổi bị đánh đập dã man trên địa bàn gây xôn xao mạng xã hội

Clip nữ sinh bị đánh dã man gây xôn xao mạng xã hội

Cụ thể, nữ sinh bị đánh đập là em T.T.K.N (sinh năm 2004, ngụ tại ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh).

Chiều ngày 28/6/2020, N. cùng 3 người bạn tới uống nước tại một quán cà phê tên X.A ở gần công viên Xuân Hồng, thuộc Khu phố 5, Phường 3, thành phố Tây Ninh.

Đến 23h cùng ngày, N. bất ngờ nhận được một tin nhắn từ Facebook của Trần Ngọc Bảo My (Thành phố Hồ Chí Minh) với nội dung "Hồi sáng đi uống cafe sao nhìn chị?". My còn yêu cầu được hẹn gặp mặt để nói chuyện rõ ràng với N.

Tối ngày 5/7/2020, N. mới nhận lời ra Công viên Xuân Hồng gặp mặt nói chuyện với My.

13h cùng ngày, N. cùng bạn đến điểm hẹn. Tại đây, 2 bên xảy ra lời qua tiếng lại, My đã dùng tay đánh mạnh vào mặt N. làm em té xuống đường. Sau đó, My đá liên tiếp vào đầu, mặt và người của nữ sinh 16 tuổi một cách dã man. Tới khi bạn của N. tha thiết xin, My mới chịu dừng lại. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc có hàng chục thanh thiếu niên chứng kiến nhưng không ai can ngăn mà còn lấy điện thoại ra chụp hình và quay clip.

Rất nhiều thanh niên chứng kiến sự việc nhưng không can ngăn

Sau sự việc, N. được bạn đưa về nhà và giữ kín chuyện bị đánh. Ngày 6/7, gia đình nữ sinh phát hiện đoạn clip ghi lại em bị đánh được phát tán trên Facebook nên mới biết sự việc.

Ngay lập tức, gia đình đã đưa N. đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh để xác định thương tật và đến Công an thành phố Tây Ninh trình báo vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Tây Ninh đã vào cuộc điều tra. Bước đầu xác định người vô cớ đánh nữ sinh 16 tuổi là Trần Ngọc Bảo My. My trú tại TP HCM và vụ việc xảy ra khi My lên chơi nhà bạn ở khu vực thành phố Tây Ninh.

Hiện công an thành phố Tây Ninh đang tiếp tục điều tra vụ việc để xử lý theo quy định của Pháp luật

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ