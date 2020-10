Nữ sinh bị xe tải đâm tử vong thương tâm khi đang trên đường chở em trai đi học về

Ngày 15/10, Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lao đang điều tra nguyên nhân nữ sinh tử vong trên đường đi học về.

Trưa nay, trên đoạn tỉnh lộ 664 theo hướng xã Ia Krái đi xã Ia O, một em học sinh lớp 12 có tên B.T.H (SN2003, trú xã Ia Krái, huyện Ia Grai) điều khiển xe đạp điện, chở theo em trai là B.V.P (SN 2011) trên đường đi học về thì bất ngờ bị xe tải mang BKS 81C-063.70 do tài xế Nguyễn Anh Tuấn điều khiển đâm mạnh từ phía sau.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Cú va chạm khiến em B.T.H ngã xuống đường, cuốn vào bánh xe tải và tử vong tại chỗ còn em B.V.P thì may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Khu vực xảy ra tai nạn thường xuyên bị người dân chiếm dụng lòng đường để họp chợ

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, công an huyện Ia Grai đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời tiến hành kiểm tra nồng nộ cồn, xét nghiệm ma túy và tiến hành lấy lời khai của tài xế xe tải.

Được biết, vị trí em B.T.H bị tai nạn tlà khu vực người dân thường xuyên sử dụng để họp chợ, lấn chiếm lòng lề đường, gây tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn khi có xe đi qua.

Theo Phương Hoa/SKCĐ