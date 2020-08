Tiếc tiền hoa hồng, nữ sinh móc nối và tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Diễm đưa Trinh hình ảnh những căn nhà cần cho thuê để sinh viên này đăng nhập tài khoản mạng tìm khách thuê, hưởng tiền hoa hồng. Thấy công việc nhẹ nhàng lại có thêm thu nhập nên Trinh đồng ý.

Đến tháng 8/2019, Chen Xian Fa kết nối với Trinh qua Wechat và kết bạn với nhau. Fa nhắn tin nhờ tìm thuê nhà giúp thì Trinh đồng ý và liên hệ với Diễm để bàn bạc việc cho thuê, giá cả.

Tại Đà Nẵng, Fa được Trinh và Diễm cho thuê nhà số 84 Tuy Lý Vương (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn - đây là nhà Diễm thuê của chị Nguyễn Thị Mai Trang, thời hạn 1 năm) với mục đích để cho người nước ngoài thuê lại để ăn chênh lệch.

Fa cùng A.Jun thỏa thuận thuê nhà trong 3 tháng với giá 23 triệu đồng/tháng. Thuê 3 tháng thì phải đặt cọc 1 tháng. Khi thuê, Fa và A.Jun không hề có giấy tờ gì nhưng Diễm và Trinh không hề khai báo với địa phương trong khi tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp.

Căn nhà số 39 mà Trinh và Diễm môi giới cho các đối tượng Trung Quốc thuê

2 tháng sau, Fa đưa thêm 2 người Trung Quốc đến ở căn nhà trọ này là A.You và A.Wen. Trong thời gian này, Diễm đã giúp các đối tượng thuê xe máy để sử dụng.

Đến tháng 11/2019, Fa trả nhà về Trung Quốc, thanh toán cho Trinh 92 triệu đồng. Trinh nhận tiền hoa hồng 5,57 triệu đồng, còn lại 86,25 triệu đồng đưa cho Diễm.

Đến đầu tháng 12/2019, Fa nhắn tin Wechat với Trinh, nhờ tìm nhà để thuê trong 3 tháng. Trinh tiếp tục liên hệ với Diễm để cho Fa thuê nhà số 84 Tuy Lý Vương với giá 23 triệu đồng/tháng.

Đến ngày 11/12, Chen Xian Fa cùng A.Jun đưa người từ Trung Quốc vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch phía bắc rồi đưa vào Đà Nẵng. Lần này các đối tượng cũng không có bất kỳ giấy tờ nào.

Khi thấy cơ quan chức năng kiểm tra gắt gao, các đối tượng này trả phòng trốn về Trung Quốc. Trước khi về nước, Fa nhờ Trinh cất giữ 1 vali màu hồng, 2 túi xách laptop, 1 túi đựng áo quần cùng 7.000 nhân dân tệ tiền đặt cọc nhà.

Đến ngày 23/6/2020, Fa lại tiếp tục liên hệ với Trinh thuê giúp căn nhà có 3 phòng. Diễm gọi điện cho chủ nhà số 39 Dương Tử Giang, phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) là ông Kiều Đình Thuận (lúc này đang du lịch tại Quảng Ninh) hỏi thuê nhà với giá 19 triệu đồng/tháng. Giá thuê Trinh và Diễm thỏa thuận với Fa lên đến 23 triệu đồng.

Sáng 29/6, Trinh gọi taxi Mai Linh đến các đối tượng trong nhóm của Fa đi đến 39 Dương Tử Giang. Trong quá trình lưu trú tại đây, Trinh và Diễm đã mua các vật dụng cá nhân cho các đối tượng này. Đến ngày 11/7, nhóm này bị lực lượng chức năng phát hiện vì nhập cảnh và lưu trú bất hợp pháp.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ rất nhiều tài liệu, phương tiện trong đó có laptop, điện thoại...

Công an thu giữ 4 điện thoại di động, 4 chứng minh nhân dân của Chen Xian Fa, Wang Jiang Bo, Chen Shuang Gui và Wang Wen Di. Cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ Hồ Thị Thu Trinh (24 tuổi, trú thôn Bình Thạnh, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), Huỳnh Ngọc Diễm, 41 tuổi, trú 172 Nghiêm Xuân Yêm, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và Chen Xian Fa (27 tuổi, trú huyện An Khê, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc).