Lịch trình di chuyển của ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Đắk Lắk: Có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng

Theo được biết, N là sinh viên trường Đại học Đông Á (TP Đà Nẵng), có đi thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng từ 22/6 đến ngày 17/7.

Từ ngày 20/7, bệnh nhân N đã bắt đầu có các dấu hiệu của bệnh như: Sốt, đau họng nhưng không đến bệnh viện để kiểm tra khám bệnh. Đến ngày 26/7, bệnh nhân được bạn cùng phòng đưa từ nhà ra bến xe Đà Nẵng để về thành phố Buôn Ma Thuật bằng xe khách, theo tuyến Thanh Hóa – Đắk Lắk. Trên xe, bệnh nhân cho biết mình có đeo khẩu trang và không tiếp xúc với những người xung quanh.

Một nữ sinh trở về từ Đà Nẵng được xác định dương tính với COVID-19

Đến sáng ngày 27/7, bệnh nhân di chuyển đến bến xe liên tỉnh phía Bắc của tỉnh Đắc Lắk, không trở về nhà mà vào thẳng Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh bằng Grab để khai báo y tế. Sau đó, bệnh nhân được chuyển vào khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bằng xe cấp cứu.

9h sáng ngày 27/7 bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, hạch ngoại vi không sưng, họng đỏ, không ho, không khó thở. Mạch: 80 lần/phút; nhiệt độ: 37,5oC; huyết áp: 150/90mmHg; nhịp thở: 20 lần/phút. Được chẩn đoán: Hội chứng cúm.

Hiện tại, bệnh nhân không có dấu hiệu sốt, ho hay khó thở và được cách ly để theo dõi tại khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ngày 28/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật đã lấy mẫu xét nghiệm và cho thấy kết quả dương tính với cho COVID-19

Trước đó, nữ sinh này có thực tập tại Bệnh viện Đà Nẵng

Hiện Trung tâm Y tế của thành phố Buôn Ma Thuột đang tìm kiếm, điều tra và làm rõ các đối tượng có liên quan như: Những người đã tiếp xúc với bệnh nhân tại Bến xe phía Bắc tỉnh Đắk Lắk, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, lái xe Grap chở bệnh nhân vào bệnh viện, cô bạn cùng phòng đưa bệnh nhân ra bến xe,.... Cũng theo ngành y tế Đắk Lắk cho biết, kể từ ngày 20 đến 26/7, tại tỉnh Đắk Lắk đã có 5 người trở về từ Đà Nẵng có những trường hợp bắt đầu có các dấu hiệu sốt và đau họng. Tất cả đều đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Bên cạnh đó, trong ngày 25/7 cũng có một người trở về từ Campuchia và hiện đang được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Ea Súp.

Tình hình dịch COVID-19 tại Đắc Lắk

Theo Phương Hoa/SKCĐ