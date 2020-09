Rớm nước mắt trước bức thư xin đặc cách tốt nghiệp của người mẹ có con gái đạt điểm liệt môn Địa Lý

Cộng đồng mạng hiện đang xôn xao trước hoàn cảnh éo le của nữ sinh Ngô Thi V. T. (SN2001), cựu học sinh lớp 12A2 thuộc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thuộc Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 1 vừa qua, T. đạt 0 điểm bài thi môn Địa Lý, không thể tốt nghiệp THPT. Cô bạn đã nộp đơn xin phúc khảo bài thi, đồng thời mẹ của T., cô Trần Thị Việt Anh cũng đã gửi một bức thư xin đặc cách tốt nghiệp cho T. vào năm nay.

Trình bày tại đơn xin cứu xét, cô Việt Anh - phụ huynh của nữ sinh T. cho biết, chỉ riêng việc T. có thể tới trường thi và hoàn thành bài thi đã là một cố gắng vượt sức của cô bạn. Bởi T. sinh ra trong hoàn cảnh thiệt thòi, sinh ra có khối u ở mặt, trong quá trình điều trị khối u, trí não và tâm lý của T. đã bị ảnh hưởng do liệu trình điều trị của thuốc. Vì lý do này, dù T. năm nay đã 20 tuổi, nhưng ngoại hình, tính cách của cô bạn vẫn chỉ như một đứa trẻ 10 tuổi.

Ngay sau khi hoàn thành bài thi và biết mình không làm tốt như kỳ vọng, T. đã rất buồn và suy sụp và chán nản.

Nữ sinh đạt 0 điểm Địa Lý có hoàn cảnh éo le tại Hà Nội

Không thuộc diện được đặc cách tốt nghiệp

Có hoàn cảnh éo le như vậy, tuy nhiên trường hợp của T. lại không thuộc diện được đặc cách xét tốt nghiệp. Do đó, cô bạn vẫn tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 hồi đầu tháng 8 như bao bạn học sinh đồng lứa khác. Theo Dân Trí, cô giáo Nguyễn Thị Việt Hà - giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A2 thuộc Trường Giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội chia sẻ, trong lớp cô chủ nhiệm xác nhận có 01 trường hợp đạt 0 điểm môn Địa Lý của học sinh V. T. Cô cũng cho biết, dựa theo quy chế thi tốt nghiệp THPT 2020, trường hợp của T. không thuộc diện được xét đặc cách tốt nghiệp. Vì lí do này, cô Hà đã động viên T. nộp đơn xin phúc khảo bài thi. Đơn xin phúc khảo này đã được nhà trường chuyển tiếp đến Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội. Về điểm 0 của bài thi, cô Hà cho biết: “Việc bị điểm 0 trong thi trắc nghiệm sẽ rất khó xảy ra bởi cho dù có khoanh bừa thì xác suất thấp nhất có thể đạt 0,25 điểm. Hơn nữa, tôi là giáo viên dạy Địa lý của em, biết em học ra sao nên khuyên em phúc khảo”.

Đơn xin cứu xét gửi tới Sở Giáo dục và Đào tạo

Trước đó, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với 540.775 bài thi môn Địa lý, năm nay có 110 bài bị 0 điểm; 4 bài thi 0,25 điểm; 8 bài thi 0,75 điểm…Trong khi đó, số bài thi đạt điểm cao khá nhiều. Ví dụ như, có tới 755 bài thi đạt mức 9,75 điểm; gần 1.500 bài thi đạt mức 9,5 điểm và ở mức điểm cao như 9,25 cũng có tới 2.683 bài thi đạt được.Theo kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Địa lý của cả nước năm 2020 cho thấy, có 540.775 thí sinh dự thi. Trong đó, điểm trung bình là 6,78 điểm, điểm trung vị là 7 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,25 điểm.



Số thí sinh có điểm dưới 1 là 133 em (chiếm tỉ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 33.606 em (chiếm tỉ lệ 6,21%); có 248 thí sinh đạt điểm 10.Điều đáng nói, năm ngoái ở môn thi này, không có thí sinh bị điểm 0 thì năm nay có tới 110 bài thi điểm 0.

Your browser does not support HTML5 video.

Thi THPT quốc gia đợt 2: Lo lắng gấp đôi, không lơ là chủ quan trước mọi diễn biến



Xem thêm: Đề thi môn Ngữ Văn thi THPT Quốc gia 2020 đợt 2 chính thức và đầy đủ nhất



Theo Thùy Dương/SKCĐ