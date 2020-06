Chỉ vì xích mích nhỏ, nữ sinh Nghệ An đưa bạn vào rừng để hành hung dã man

Mới đây, mạng xã hội Facebook tiếp tục xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhóm nữ sinh hành hung bạn học dã man.

Theo nội dung đoạn clip dài hơn 3 phút, 1 nữ sinh mặc áo vàng bị 2 nữ sinh khác đánh đập, giật tóc. Xung quanh có khá nhiều người đứng chứng kiến nhưng không ai can ngăn. Chỉ có một mình, nữ sinh áo vàng chống cự yếu ớt.

Sự việc được một trong số những người chứng kiến dùng điện thoại quay lại và đăng lên mạng xã hội. Ngay sau khi xuất hiện, đoạn clip nữ sinh hành hung bạn học đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và khiến cư dân mạng bức xúc.

Nữ sinh hành hung bạn học dã man.

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, sự việc xảy ra trên địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An . Cơ quan Công an huyện Nam Đàn cho biết đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.



Qua tìm hiểu, được biết, nhóm nữ sinh xuất hiện trong clip là học sinh lớp 8 trường Trường THCS Hưng Thái Nghĩa xã Nam Thái, huyện Nam Đàn.



Mới đây, đại diện UBND xã Nam Thái xác nhận sự việc với PV Gia đình và Xã hội và cho biết đã nhận được báo cáo của Trường THCS Hưng Thái Nghĩa về sự việc.

Cụ thể, nữ sinh bị hành hung trong clip là em H. - học sinh lớp 8C. Nữ sinh H. và bạn cùng lớp tên K. có xích mích từ trước. Em K. đã nhiều lần dọa và đánh H., H. cũng từng nhờ học sinh THPT về đánh em K.

Ngày 6/6, K. và 3 bạn cùng lớp khác đã đánh em H. Đến ngày 8/6, H. sợ bị đánh nên không đến lớp. Thấy vậy, nhóm bạn của K. đến nhà nói chuyện với H. sau đó đưa em này vào khu vực rừng núi thuộc địa bàn xã Nam Hưng, nơi có ít người qua lại để hành hung.

Thời điểm xảy ra sự việc cũng có nhiều học sinh chứng kiến. Đến tối ngày 17/6 thì clip sự việc được đưa lên mạng.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip nữ sinh đánh bạn ở Nam Đàn, Nghệ An

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ