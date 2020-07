Xúc động khoảnh khắc nữ sinh khóc nghẹn, ôm chặt thầy cô bạn bè trong lễ bế giảng cuối cùng

Sáng nay 9/7, trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tổ chức Lễ bế giảng năm học 2019-2020 với sự tham gia của giáo viên, phụ huynh và hơn nghìn học sinh các khối lớp 10, 11 và 12.



Đối với các học sinh lớp 12, đây thực sự là buổi lễ khai giảng cuối cùng của các em. Sau hôm nay các em sẽ chính thức chia tay thầy cô, bạn bè và mái trường thân yêu để bắt đầu một hành trang mới.

Cô Nguyễn Bội Quỳnh - Hiệu trưởng trường THPT Việt Đức đánh hồi trống chia tay các học sinh cuối cấp

Đã trở thành truyền thống, mỗi mùa bế giảng năm học, các nữ sinh trường THPT Việt Đức lại khoác lên mình những chiếc áo dài trắng tinh khôi. Các em cùng nhau chụp những bức ảnh lưu niệm, viết lưu bút lên sổ tay và lên cả những chiếc áo đồng phục, tà áo dài. Khác với sự tinh nghịch, quậy phá thường ngày, trong buổi lễ, các cô cậu học trò trở nên trầm ngâm hơn.

Đặc biệt, khi cô Nguyễn Bội Quỳnh - Hiệu trưởng trường THPT Việt Đức đánh hồi trống chia tay các học sinh khối 12, nhiều học sinh đã không cầm nổi nước mắt. Đối với các em, thời khắc tiếng trống này vang lên cũng là lúc các em chính thức kết thúc quãng đời học sinh, chuẩn bị bước vào cánh cổng trường đại học.





Không chỉ các bạn nữ, nhiều nam sinh bình thường mạnh mẽ, cứng rắn nhưng hôm nay cũng đã rơi nước mắt. Các em ôm chặt thầy cô và khóc như những đứa trẻ vì không muốn chia xa.

Những cái ôm chặt, những giọt nước mắt rơi trong ngày chia tay mái trường. Ảnh: CAND

"Những cảm xúc tiếc nuối xen lẫn nước mắt vì sắp phải chia xa các em - những học sinh đã gắn bó với mình trong thời gian dài. Rất khó nói nên lời. Tôi muốn gửi gắm tới các con là 'Love you more than I can say'", cô giáo Đỗ Thanh Thúy - giáo viên chủ nhiệm lớp 12D6 chia sẻ.





Học sinh lớp 12 viết lưu bút trong ngày bế giảng.

Ai cũng quyến luyến, xúc động trong giờ phút sắp phải xa. Ảnh: CAND

Sau khi bế giảng, học sinh khối 12 sẽ tích cực chuẩn bị ôn tập giai đoạn "nước rút" để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào tháng 8 tới và sau đó là xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

