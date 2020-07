Nữ sinh “mặn” nhất Olympia: Không những xinh đẹp còn có tài chốt hàng online cực ấn tượng

Bên cạnh màn tranh tài hấp dẫn của 4 thí sinh thì những tình huống bên ngoài cũng rất được khán giả và cổ động viên quan tâm. Đặc biệt, thí sinh nào vừa giỏi, vừa đẹp, lại có khiếu nói chuyện “mặn mòi” thì hẳn sẽ ghi điểm cực cao trong lòng khán giả.





Vẻ ngoài xinh xắn - thần thái tự tin của thí sinh Vũ Khánh Linh





Mới đây, cô bạn Vũ Khánh Linh đến từ THPT Kiến An đã ghi lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả khi tham gia chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia . Nhờ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, thần thái tự tin cùng lối nói chuyện dí dỏm của dân chuyên “bán hàng online”, Khánh Linh đã khiến cho người xem cảm thấy vô cùng thú vị ngay từ những giây đầu tiên xuất hiện trong trailer của chương trình.

Cô Bạn Khánh Linh cực xinh đẹp và duyên dáng trên show truyền hình





Mặc dù với số điểm khá cao, thế nhưng Khánh Linh chỉ về thứ 3 chung cuộc. Tuy nhiên cô nàng lại gây ấn tượng mạnh nhờ phong thái tự tin. Khánh Linh đã nhấn chuông xin trả lời chướng ngại vật ngay sau khi MC chưa đọc hết câu hỏi đầu tiên. Cộng thêm với sự tự tin và kiến thức sâu rộng của mình, cô bạn đã trả lời MC bằng một lời khẳng định: "Em chắc chắn 100% đáp án Chiếu Cần Vương là đúng".





Khánh Linh cho biết cô nàng cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi không giành được vòng nguyệt quế. Trả lời phỏng vấn, Linh chia sẻ: "Ánh đèn sân khấu khiến mình cảm thấy hồi hộp khác hẳn khi trả lời ở nhà. Nhiều bạn sẽ bảo mình tự tin thái quá nên mới tạch, tuy nhiên đó chỉ là mình đang cố gồng thôi chứ thực ra là đang run lắm".

Phong cách thời trang ngoài đời cũng "rất gì và này nọ"





Cô gái “đa di năng” của trường THPT Kiến An





Để được chọn tham gia cuộc thi tuần của Đường lên đỉnh Olympia, Khánh Linh đã vượt qua hàng trăm thí sinh của trường THPT Kiến An trong cuộc thi Nhà leo núi tương lai do trường tổ chức vào năm 2019. Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, ăn nói có duyên và hài hước, Khánh Linh còn được mọi người yêu mến nhờ khả năng đàn hát cực xịn, làm mẫu ảnh và bán hàng online trên facebook.

Xinh thướt tha bên tà áo dài trắng





Trả lời phỏng vấn, Khánh Linh cũng không ngần ngại chia sẻ về công việc bán hàng online của mình. Cô bạn cho biết: “Mình bắt đầu tập tành bán hàng từ năm lớp 10, trang bán hàng hiện nay cũng lên đến cả nghìn follow. Để tạo sự khác biệt, trước khi buôn hàng về thì mình đều test trước chứ không tùy tiện lấy giới thiệu từ các trang khác. Mình luôn đặt sự an toàn và trải nghiệm khách hàng lên hàng đầu. Đỉnh điểm có dịp ngày nào mình cũng chốt được 20-30 đơn khắp toàn quốc. Tuy nhiên vì phải tập trung cho chương trình Olympia nên tạm thời đang nghỉ bán".

Một khoảnh khắc đời thường của Khánh Linh





Kết thúc cuộc thi, Khánh Linh hiện đang dồn toàn bộ thời gian và sự tập trung của mình cho kỳ thi đại học sắp tới. Linh cho biết, mục tiêu của cô bạn là có thể thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân hoặc Đại học Ngoại thương.





Chỉ sau một tập phát sóng, Khánh Linh đã trở thành cô gái “hot” nhất nhì Olympia số vừa qua. Hy vọng rằng trong tương lai cô bạn sẽ ngày càng gặt hái được nhiều thành tích tốt trong học tập cũng như trong việc kinh doanh của mình.

Theo Phương Hoa/SKCĐ

Đường lên đỉnh Olympia là một gameshow kiến thức trên truyền hình dành cho học sinh trung học phổ thông do Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện. Mỗi một số phát sóng,chương trình luôn ghi được những dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.