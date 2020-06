Nữ sinh ngã đau điếng vì 'vừa đi vừa ngủ', CĐM trêu chọc: Ở lớp chưa ngủ đủ giấc đây mà

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại khoảnh khắc một nữ sinh gặp nạn do "vừa đi vừa ngủ".

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 8/6 vừa qua

Theo nội dung clip, một cô bé khoảng 11-12 tuổi mặc áo trắng, đeo khăn đỏ đang đạp xe về nhà sau giờ tan học. Cô bé đạp xe khá nhanh nhưng không nhìn đường mà cúi gầm mặt như thể đang ngủ gục. Hậu quả là cô học trò này đã tông vào đuôi của một chiếc ô tô đậu ven đường.



Cú tông mạnh đến nỗi bánh sau của chiếc xe đạp chổng ngược lên, nữ sinh đập mặt vào kính sau xe và ngã ra đường.





Rất may nữ sinh không bị thương nghiêm trọng sau tai nạn. Tuy nhiên, theo thông tin trên Saostar, nữ sinh này đã phải bồi thường một khoản kha khá cho người chủ xe ô tô vì những vết trầy xước.

Nữ sinh "vừa đi vừa ngủ" trên đường

Ngay sau khi được chia sẻ trên diễn đàn Trường Người Ta, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đa số các ý kiến đều cho rằng nguyên nhân xảy ra tai nạn là do nữ sinh thực sự đã "mơ ngủ" trên đường đi học về. Nhiều người thậm chí còn khuyên cô bé này nên ngủ đủ giấc trước khi về nhà để tránh gây ra tai nạn:

"Tội nghiệp, có thể nữ sinh này vừa trải qua 1 tiết học trên lớp dài đằng đẵng"; "Sau này nên ngủ đủ giấc trên lớp rồi hãy về bạn nhé!";...

Có tài khoản còn góp ý đầy dí dỏm với các giáo viên rằng nên cho học sinh "ngủ đều đặn" hơn:

"Nguy hiểm quá. Đề nghị giáo viên nên cho các em ngủ đều đặn, tránh làm phiền tụi nhỏ khi đang ngủ trong lớp để những vụ việc như trên sẽ không xảy ra nữa".

Tất nhiên, đây chỉ là lời trêu đùa hài hước của cộng đồng mạng để nhắc nhở nhau cần giữ cho bản thân tỉnh táo khi tham gia giao thông. Thực tế, tất cả mọi người đều biết rằng học sinh không được phép làm bất cứ việc riêng gì trong giờ học, bao gồm cả việc... ngủ. Vậy nên các cô học trò có muốn "mơ" về một tương lai được ngủ trong giờ học thì hãy để về nhà, nhé!

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ