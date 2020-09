Nữ sinh ngã xe giữa trời nắng, người dân chưa kịp ra đỡ đã 'sốc đứng' với hành động này của cô nàng

Thời buổi công nghệ 4.0 như hiện nay, ai ai cũng kè kè trong người một chiếc điện thoại thông minh. Nếu sử dụng vào đúng mục đích, đây sẽ trở thành công cụ đắc lực cho chủ nhân của chúng. Tuy nhiên, đôi khi việc sử dụng điện thoại di động không đúng thời điểm lại dễ nhận về những chỉ trích, gạch đá từ cộng đồng mạng.

Trên mạng xã hội mới đây chia sẻ một hình ảnh, được cho là hiện trường ngã xe của 2 nữ sinh. Khoảnh khắc chụp lại hiện trường ghi nhận một hình ảnh có phần 'khó hiểu'. Được biết, 2 nữ sinh này trên đường di chuyển đã ngã ở một đoạn đường giao nhau. Khi người dân hốt hoảng định ra đỡ xe giùm 2 cô bạn, thì thấy 2 nữ sinh này nhanh chóng lôi điện thoại ra để chụp hình.

Hành động bất ngờ của nữ sinh sau khi ngã xe

“Thà đau một lần rồi thôi... Chịu các cháu, ngã xe cái thấy 2 cháu đứng phắt người dậy, selfie luôn”, theo chia sẻ của chủ nhân bài đăng, không chỉ chụp ảnh hiện trường, 2 nhân vật chính còn tiện tay selfie luôn vài kiểu.

Tuy chưa biết nguyên nhân cụ thể và tình hình của 2 nhân vật chính trong ảnh ra làm sao, nhưng cộng đồng mạng cũng có thể yên tâm phần nào vì các cô gái không gặp phải chấn thương gì quá nặng, thông qua việc nhanh chóng đứng dậy như vậy.

Ngay sau khi được chia sẻ, những hình ảnh có thể nói là “hiếm gặp” này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cư dân mạng. Một số thì lý giải rằng, có thể hai nữ sinh này đang chụp ảnh hiện trường vụ tai nạn để để gửi cho người thân. Số khác thì nhận xét, có lẽ nữ sinh chỉ đang muốn ghi lại bằng chứng để đưa ra lý do khiến mình đến lớp muộn. Dù lí do của hành động này có là gì đi chăng nữa, các bạn học sinh khi tham gia giao thông cũng cần chú ý đảm bảo an toàn, tuân thủ luật lệ giao thông để tránh xảy ra nhung câu chuyện đáng tiếc.

