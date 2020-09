Nữ sinh phúc khảo bài thi tăng 22,5 điểm lên tiếng: Bản thân em không phải người bất cẩn!

Thảo cho biết, ngay từ khi Bộ công bố đáp án chính thức của các môn thi, Thảo đã ngay lập tức đối chiếu đáp án và tự nhận định tổ hợp 3 môn xét tuyển đại học của mình sẽ được ở khoảng 27 điểm. Tuy nhiên, chỉ duy nhất có điểm Ngữ Văn là nằm trong đúng nhận định của Thảo, điểm thi tổ hợp KHXH của em chỉ đạt 1,75 2,25 và 2 điểm cho 3 môn Lịch sử, Địa lý và GDCD. Điều này khiến Thảo không thể tin được, bởi ít nhất với môn Lịch Sử, em rất tự tin vào bài làm của mình. Thực tế, tại Kỳ thi HSG cấp tỉnh môn Lịch sử, Phương Thảo còn từng đạt giải 3.

Sau 2 tuần hồi hộp chờ kết quả phúc khảo theo sự hướng dẫn của nhà trường, Phương Thảo vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi kết quả phúc khảo nằm ngoài mong đợi của cô bạn. Cụ thể, điểm số các môn Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý và GDCD của Thảo đều thay đổi về đúng với khả năng của cô bạn. Điểm môn Ngữ văn thay đổi từ 8,25 lên 8,5 điểm; Lịch sử tăng từ 1,75 lê n 9,5 điểm; Địa lý từ 2,25 lên 9,25 điểm; Giáo dục công dân tăng từ 2,5 điểm thành 10 điểm.

Em Nguyễn Thị Phương Thảo và phụ huynh Tham gia xét tuyển ở tổ hợp khối C00, Phương Thảo đạt tổng cộng 27,25 điểm, chưa tính điểm ưu tiên. Đây là một lợi thế rất lớn khi cô bạn đang ấp ủ mong ước thi vào trường Đại học Luật Hà Nội. Theo Vietnamnet, Phương Thảo chia sẻ, sau khi nhận kết quả thấp bất ngờ, em đã nhiều lần truy cập vào các nguồn tra cứu điểm thi khác nhau với hy vọng kết quả này chỉ là lỗi từ hệ thống nhập điểm. Đáng tiếc, kết quả không hề thay đổi. Thảo đã thật sự sốc nặng, cô bạn chia sẻ khi làm bài xong đã đối chiếu, kiểm tra rất nhiều lần vì kiểm tra lại bài là một thao tác không thể thiếu khi làm bài thi, đặc biệt là bài thi trắc nghiệm. Thảo cũng cho biết em không phải là một học sinh bất cẩn. Liên quan tới lý giải của nhà trường và Sở Giáo dục về nguyên nhân có sự chênh lệch lớn về kết quả của Phương Thảo là do cô bạn tuy ghi đúng mã đề thi ở trên, nhưng lại tô sai mã đề bằng bút chì ở dưới, khiến cho khi chấm bài, máy đã không thể chấm đúng mã đề cho Thảo. Thí sinh Hà Tĩnh cho biết, bản thân luôn chắc chắn mình là người cẩn thận, tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại em không thể đưa ra nhận định chắc chắn liệu mình có mắc lỗi khi tô sai mã đề thi ở tổ hợp KHXH hay không. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Cù Huy Cận cho biết, nhà trường đã lý giải về việc sai lệch điểm này trên trang của trường để dư luận không hiểu nhầm. Theo đó, việc phúc khảo bài thi cho thí sinh sau mỗi kỳ thi là việc làm đảm bảo sự chính xác, khách quan và công bằng cho mọi thí sinh cũng như khắc phục những sai sót có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi và chấm thi. Trường THPT Cù Huy Cận, nơi Phương Thảo theo học Mã đề thi tốt nghiệp THPT có 3 chữ số, được xác định bởi 2 phần: Phần ghi bằng chữ và phần tô vào các con số tương ứng. Chỉ cần tô nhầm 1 ô thì sẽ sai mã đề. Riêng bài thi tổ hợp có 120 câu cho cả 3 môn thi thành phần (có chung mã đề), vì vậy chỉ cần tô sai mã đề là cả 3 môn thi đều bị sai kết quả chấm. Nhà trường khẳng định, việc các em tăng điểm là đáng mừng, nhưng sai sót tăng điểm nhiều ở bài thi Tổ hợp KHXH vừa rồi là lỗi của thí sinh, đây là bài học kinh nghiệm để các em không gặp phải sai sót tương tự trong các kì thi trắc nghiệm khác.

