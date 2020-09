Bàng hoàng phát hiện nữ sinh treo cổ trong phòng trọ sau cuộc cãi vã với một người đàn ông

Chiều ngày 1/9, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM thông tin về việc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ nữ sinh tử vong trong tư thế treo cổ tại một nhà trọ trên địa bàn.

Nạn nhân là cô gái tên là Đ.T.H. (SN 2000, ngụ tỉnh Kiên Giang). Cô gái này đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học ở TPHCM và thuê trọ ở quận Bình Thạnh.

Công an có mặt tại khu vực nhà trọ xảy ra sự việc



Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, một người đàn ông đi tới căn nhà trọ trong con hẻm đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM phát hiện cô gái tử vong trong tư thế treo cổ. Người này hô hoán cho người dân và báo công an.



Nhận tin, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.

Thi thể cô gái được đưa đi



Theo những người hàng xóm xung quanh, buổi sáng cùng ngày họ có nghe thấy cô gái này và người đàn ông cự cãi lớn tiếng. Sau cuộc cãi vã, người đàn ông này rời đi. Đến khi quay lại phòng thì người đàn ông này hô hoán cô gái tử vong trong tư thế treo cổ. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.



Trước đó, khoảng 11h30 ngày 7/7, trong phòng trọ đang thuê ở xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, người thân phát hiện ông Nguyễn Văn Bền (43 tuổi, ngụ tại phường 1, TP Mỹ Tho) tử vong trong tư thế treo cổ cạnh bếp .

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an TP Mỹ Tho đã có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra rõ nguyên nhân.Được sự đồng ý của gia đình, đơn vị pháp y tổ chức khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong. Đến chiều, thi thể ông Bền được bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.Người thân cho biết, ông Bền có vợ con nhưng đã ly dị. Ông chuyển ra thuê phòng trọ ở Đạo Thạnh. Công an tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc.

