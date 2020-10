Nữ streamer bị chồng cũ tẩm xăng thiêu sống ngay khi đang live-stream gây rúng động MXH Trung Quốc

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn thông báo từ sở cảnh sát huyện Kim Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cho biết, nữ streamer Lạp Mẫu đã qua đời vào ngày 30/9 ở tuổi 30 sau khi bị chống cũ tẩm xăng thiêu sống

Được biết, Lạp Mẫu là một nữ streamer nổi tiếng trên nền tảng Douyin (một ứng dụng mạng xã hội nổi tiếng của Trung Quốc) với lượt theo dõi lên tới hơn 885.000. Thông qua tài khoản này, cô gái xinh đẹp thường xuyên đăng tải những hình ảnh, clip về cuộc sống đời thường, cũng như khoe với các fan về tài nấu ăn, ca hát và mặc trang phục truyền thống của người Tây Tạng.





Nữ streamer thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường lên Douyin

Ngày 1/10, cảnh sát đã xác nhận nữ streamer Lạp Mẫu đã bị chồng cũ đến tưới xăng và châm lửa thiêu sống tại nhà riêng vào ngày 14/9. 3 ngày sau, cô được chuyển tới Bệnh viện tỉnh Tứ Xuyên để điều trị. Chị gái của Lạp Mẫu chia sẻ với tờ Chengdu Commercial Daily cho biết em gái mình bị bỏng nặng tới 90% cơ thể.

Tỷ lệ thương tích trên cơ thể của Lạp Mẫu là 90%

Truyền thông địa phương đưa tin, nữ streamer Lạp Mẫu bị chồng cũ tấn công, tưới xăng lên người ngay khi cô đang live stream. Cô gái bị thiêu sống trong suốt 3 tiếng đồng hồ mới được hàng xóm phát hiện và đưa đi cấp cứu. Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực hết mình nhưng vẫn không thể cứu sống được cô gái trẻ đáng thương.

Chồng cũ của Lạp Mẫu được biết đến là người có khuynh hướng bạo lực và đã từng nhiều lần bạo hành cô. Không chịu được cảnh bạo lực gia đình , Lạp Mẫu mới quyết định li hôn chồng. Không ngờ sau khi đã đường ai nấy đi, anh ta vẫn không có ý định buông tha cho cô. Sau khi gây án, chồng cũ của Lạp Mẫu đã ngay lập tức bị cảnh sát bắt giữ với tội danh cố ý giết người.

Cô gái xinh đẹp tài năng nhưng lại có một cuộc hôn nhân không may mắn

Các fan của nữ streamer cũng đã quyên góp 1 triệu nhân dân tệ để trả tiền viện phí điều trị giúp Lạp Mẫu.

Kể từ khi thông tin nữ streamer Lạp Mẫu bị chồng cũ thiêu sống. Cộng động mạng đã kêu gọi tòa án yêu cầu tử hình đối với kẻ giết người man rợ này.

Trong năm nay, rất nhiều những vụ bạo hành gia đình khiến dư luận Trung Quốc đặc biệt quan tâm và kêu gọi các nhà lập pháp phả đưa ra những bản án mạnh tay hơn nữa để đòi lại công bằng cho người bị hại và gia đình của họ.

Trước đó, vào hồi tháng 6, một phụ nữ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã phải nhảy từ tầng 2 của tòa nhà xuống đất để tránh bị chồng đánh. Sau đó, tòa án Trung Quốc đã xử ly hôn do vụ việc của cô này thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng Trung Quốc.

Hiện thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang cũng đã cho triển khai hệ thống giúp phụ nữ có thể kiểm tra thông tin về việc người chồng sắp cưới của mình có tiền sử bạo lực hay không nhằm tránh các vụ việc đáng tiếc xảy ra.

